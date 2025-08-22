高雄男遭行刑式槍決！網嚇：人人有槍？　陳其邁：已鎖定對象

記者賴文萱／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨7時許傳出槍響，51歲羅男在家門前突遭槍手抵住頭部及頸部等要害處擊發12槍，羅男身中5槍當場身亡，警方獲報趕抵現場時，槍手已經開著BMW逃離。高雄市長陳其邁表示，警方已鎖定特定對象強力查察，一定會儘速將犯嫌繩之以法。

▲槍手連開12槍後開BMW逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部、腹部有槍傷，當場死亡；羅男疑因債務糾紛遭槍手埋伏狙殺，槍手共開12槍，羅男身中5槍當場身亡。

▲高雄市左營區今晨傳出槍響，一男中彈身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對高雄發生槍擊案，引起不少民眾恐慌「人人都有槍？」、「可能高雄剩我沒有槍」、「左營也敢，好猛」、「角頭上映」。

▲針對高雄發生槍擊案，陳其邁強調，已鎖定特定對象，將迅速查緝把犯嫌繩之以法。（圖／記者賴文萱攝）

對此，陳其邁今出席活動接受聯訪時表示，第一時間警察局林炎田局長就告訴他這件事，目前已經掌握特定對象跟車輛，盡全力查緝當中，打擊犯罪不法，一定會強力查察，會儘速將涉案人繩之以法。

警方調閱監視器相關畫面，鎖定槍手駕駛一輛白色BMW逃離現場，而槍手逃逸的畫面也曝光，目前正在全力查緝中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及相關共犯。