人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

▲喬西瑪從家中拖出可疑布袋，如今被證實是棄屍畫面。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一名人妻離奇陳屍「天使國家森林公園」（Angeles National Forest），就在前一天，她的丈夫被鄰居門口監視器拍到，從家中拖出可疑大布袋，如今證實就是棄屍畫面。

KTTV與KTLA等美媒報導，蒙特羅斯山地搜救隊（Montrose Mountain Search and Rescue）13日在天使國家森林公園發現可疑物品，在執法人員趕抵現場後證實，竟是被布袋緊密包裹的一具女性遺體。

Sheylla, a mother of three, went missing from her California apartment on August 12.



On August 13, surveillance footage showed her husband, Jossimar Cabrera, dragging a large wrapped object from their apartment complex.????

pic.twitter.com/Vk6oHahA6d — ???????????????????? (@Nerdy_Addict) August 20, 2025

調查發現，死者是33歲人妻薛拉（Sheylla Cabrera），其36歲丈夫喬西瑪（Jossimar Cabrera）立刻被列為頭號嫌疑人，因為他前一天從家中拖出布袋的身影被拍到，事後也證實，監視器畫面中的布袋，正是包裹薛拉的布袋。

令人震驚的是，在妻子遺體被發現之前，喬西瑪就已經潛逃至秘魯，夫妻倆的3名子女也一度失蹤，幸好隨後已在秘魯境內被找到，並且全都健康平安，目前交由當局保護性監護。

洛杉磯警方正與秘魯執法單位協調，準備將喬西瑪引渡回美國受審，屆時將以謀殺罪名起訴。法醫辦公室也正對薛拉進行死因鑑定，全案仍在調查中。