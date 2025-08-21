八載酬賓大員皇冠假日住房餐飲優惠開跑　寫生比賽抽獎好禮登場

▲台南大員皇冠假日酒店迎接8週年慶，住房、餐飲優惠及寫生比賽齊登場，並祭出IHG全台六館住宿券大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大員皇冠假日酒店將於9月27日歡慶開業八週年，推出「八載酬賓・饗聚時光」住房專案及一系列餐飲與親子活動，專案自8月23日至9月30日開放入住，含早餐優惠價5088元起，還有「百元加購千元饗宴」限量方案，吸引旅客提前共襄盛舉。

八週年慶最大亮點是抽獎活動，全館單筆消費滿1888元即可獲贈摸彩券，獎項包含「IHG去環島住宿券」，一人可獨得旗下六間精選飯店住宿體驗，橫跨台北、高雄、嘉義、阿里山與台中，實現五星級環島夢想。另有88888 IHG積分與多款餐飲抵用券，讓賓客享受住房之外，還能帶走滿滿驚喜。

餐飲優惠同樣精彩，彩豐樓粵式餐廳推出「週週優惠購」，加價288元即可品嚐限定佳餚；館內餐廳單筆消費滿1,888元，更可現場抽折扣，最低68折起。酒店也加碼舉辦社群互動活動，LINE好友輸入祝福或於IG限動標註，即有機會抽中住宿券與餐飲券。

此外，深獲親子喜愛的【第三屆大員寫生比賽】也將於9月20日登場，以「大員印象・皇冠記憶」為題，分國小與國中組進行創作，優勝作品不僅可獲得餐飲美食券，更有機會於館內展出，報名自8月22日開放。

台南大員皇冠假日酒店表示，八週年是里程碑，也是感謝賓客支持的重要時刻，希望透過住房優惠、餐飲驚喜與親子活動，共同編織更多幸福回憶。