生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幸福感是驅動行為的隱形引擎　林日璇：AI眼鏡或成下一代手機

▲▼林日璇教授與《幸福感眼鏡體驗分享工作坊》體驗學員一起合影。（圖／政大提供）

▲▼林日璇教授與《幸福感眼鏡體驗分享工作坊》體驗學員一起合影。（圖／政大提供）

本報訊

在科技日新月異的今天，虛擬實境（XR）與人工智慧（AI）正悄悄改變人類生活的面貌。國立政治大學傳播學院特聘教授林日璇15日於臺灣當代文化實驗場舉辦《幸福感眼鏡體驗分享工作坊》，不僅解析XR與AI在幸福感調節上的最新研究，更以生動案例與現場互動，帶領觀眾體驗沉浸科技如何影響人類行為、社會互動，甚至未來的晶片設計。

這場工作坊是國科會「晶創人文計畫」《2049 媽祖遶月太空站》展覽的延伸活動，旨在讓民眾透過沉浸式體驗，認識人類需求如何驅動科技產品與晶片的進化。

「幸福感是驅動行為的隱形引擎。」林日璇在演講中這樣開場。她舉出一個讓全場聽眾驚訝的例子：在一項農業實驗中，研究人員為乳牛戴上VR眼鏡，讓牠們沉浸在寬闊、綠意盎然的草原景象中。結果，這些乳牛的心情變得愉快，產乳量也隨之提升。

「這不只是動物福利的故事，更是行為科學的啟示。幸福感能改變行為，而科技可以是幸福感的觸發器。」林日璇指出，人類同樣會在沉浸式體驗中感受到情緒上的滿足與心理上的放鬆，進而在行為上產生持續的正向改變。

林日璇列舉了多種沉浸式情境，涵蓋視覺、情感與社會互動層面。受試者戴上VR眼鏡體驗黃斑部病變的模糊視界，讓他們意識到眼睛健康的重要性；也曾被置入家暴受害者的情境，直面壓迫與恐懼的心理狀態；甚至體驗成為不同膚色的種族，或化身成遭受環境污染的珊瑚礁。

「最有趣的是，我們並沒有刻意說教，但人們在沉浸體驗後，自然而然地在行為和態度上發生了轉變。」林日璇分享，有參與者回去後開始定期做視力檢查、投入海洋保育行動，或在日常生活中展現更多對不同族群的尊重與包容。林日璇指出：「這就是沉浸式體驗的力量，它喚醒感受，而感受會驅動行動。」

為了讓觀眾不只是聽，更能「親身感受」，林日璇邀請現場聽眾戴上VR頭盔，並將他們的視覺畫面即時投影到大螢幕上。觀眾不僅看到了參與者所見的沉浸世界，也透過旁觀的角度感受科技帶來的情緒觸動。

除了行為改變的社會意義，林日璇也關注沉浸科技與AI眼鏡在硬體與晶片設計上的潛力。她指出，目前市面上AI眼鏡與XR頭戴裝置的發展，正朝向更輕量化、高效能與情境感知化的方向前進。

「未來的AI眼鏡可能會像現在的手機一樣普及，甚至取而代之。」她解釋，人類的需求會反饋到產品功能的優化，例如更精準的情緒偵測、更即時的語境翻譯，以及更貼近個人

化的互動介面。而這些需求，將直接影響晶片的運算架構與感測模組設計。

她強調，科技產品不只是功能的堆疊，而是與人類情感、行為、文化深度互動的系統。幸福感與福祉的設計理念，未來可能成為科技競爭的新核心。「科技的終極目標是讓人類更好地感受、理解與互動。」林日璇說。當幸福感與沉浸科技相遇，未來的可能性，也許才剛剛開始。

