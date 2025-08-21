妻癌末還狂追女同事！嗆：宰掉妳男友　變態保全判刑6月

▲A女雖明確拒絕，蔡男仍持續騷擾，甚至出言恐嚇「宰掉你男友」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者葉品辰／台北報導

台北市一名蔡姓男子與女保全是同事，儘管女子明確表示「有男友」、「我們不可能」，蔡男仍在111年12月至112年4月期間，瘋狂以LINE、無線電或當面向女方示愛，追求不成還出言恐嚇「宰掉你男友」，讓女方嚇得前往警局報案，台北地方法院審理後，認為蔡男犯後毫無悔意，依犯恐嚇危害安全罪處蔡男有期徒刑6月、得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，蔡男與女保全被分派至同一社區工作，111年12月至112年4月期間，蔡男心生愛慕，瘋狂以Line、無線電或當面向女方示愛，雖對方明確表示「我跟你只是同事，沒有任何關係，三個月前你就已經知道我有男友，別太超過，話別隨便亂講」，蔡男仍經常說出「我絕對不會停止這些言行舉止，妳想怎樣就怎樣！最好激烈一點！」、「我會微笑死在妳手上，我這輩子永遠不會出賣妳，因為我愛妳。」，只要對方沒回訊息就「奪命連環call」，更出言恐嚇「馬上給我叫你男友出來，我一定宰掉你男友」，女保全嚇到赴警局報案。

案經台北地院審理，蔡男辯稱他與對方是曖昧關係，女保全在職場上會表現出與他親暱的樣子，還說這半年來的物業團隊成員、住戶，都清楚對方常在警衛室裡跟他獨處，因此覺得女保全是故意要留下證據要他賠償，恐嚇「宰掉你男友」則是一時心急，並不是有意要恐嚇。

法官指出，在當今性別平等、相互尊重之思潮下，任何人都不能夠為追求他人，而曲解「No Means No」的內心真意。尤其，當被追求者已明白表示「不要」時，便不容被自我解讀成欲迎還拒或故作嬌羞，此屬騷擾、控制行徑，更不能作為合理化行為人對被害人跟蹤騷擾的藉口。

▲法官說明，不管在言語上或是肢體上讓對方感覺到不舒服且已明白表示「不要」時，便不容被自我解讀成欲迎還拒或故作嬌羞，此行為就是騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

法官認為，蔡男跟蹤騷擾犯意甚明，嚴重侵害女保全的身心安全，且蔡男犯後毫無悔意，不斷飾詞狡辯，甚至在審理期間表示「她每天跟我膩在一起，我要是她男朋友，我一定打死她」，可見蔡男控制欲極強，「宰掉你男友」絕非一時心急偶然脫口。

蔡男迄今尚未與女保全達成調解或賠償，犯後態度極差，法官兼衡蔡男無其他前科，自述需照顧癌末妻子等情狀，從重依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月、得易科罰金，以1千元折算1日，全案仍可上訴。