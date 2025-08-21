　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻癌末還狂追女同事！嗆：宰掉妳男友　變態保全判刑6月

▲桃園市蕭姓退休警察今年4月間到桃園警分局中路派出所詢問事情，卻以手機拍攝女警，女警告知「不要碰我喔」，蕭男竟突然伸手觸碰女警胸部性騷擾得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲A女雖明確拒絕，蔡男仍持續騷擾，甚至出言恐嚇「宰掉你男友」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者葉品辰／台北報導

台北市一名蔡姓男子與女保全是同事，儘管女子明確表示「有男友」、「我們不可能」，蔡男仍在111年12月至112年4月期間，瘋狂以LINE、無線電或當面向女方示愛，追求不成還出言恐嚇「宰掉你男友」，讓女方嚇得前往警局報案，台北地方法院審理後，認為蔡男犯後毫無悔意，依犯恐嚇危害安全罪處蔡男有期徒刑6月、得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，蔡男與女保全被分派至同一社區工作，111年12月至112年4月期間，蔡男心生愛慕，瘋狂以Line、無線電或當面向女方示愛，雖對方明確表示「我跟你只是同事，沒有任何關係，三個月前你就已經知道我有男友，別太超過，話別隨便亂講」，蔡男仍經常說出「我絕對不會停止這些言行舉止，妳想怎樣就怎樣！最好激烈一點！」、「我會微笑死在妳手上，我這輩子永遠不會出賣妳，因為我愛妳。」，只要對方沒回訊息就「奪命連環call」，更出言恐嚇「馬上給我叫你男友出來，我一定宰掉你男友」，女保全嚇到赴警局報案。

案經台北地院審理，蔡男辯稱他與對方是曖昧關係，女保全在職場上會表現出與他親暱的樣子，還說這半年來的物業團隊成員、住戶，都清楚對方常在警衛室裡跟他獨處，因此覺得女保全是故意要留下證據要他賠償，恐嚇「宰掉你男友」則是一時心急，並不是有意要恐嚇。

法官指出，在當今性別平等、相互尊重之思潮下，任何人都不能夠為追求他人，而曲解「No Means No」的內心真意。尤其，當被追求者已明白表示「不要」時，便不容被自我解讀成欲迎還拒或故作嬌羞，此屬騷擾、控制行徑，更不能作為合理化行為人對被害人跟蹤騷擾的藉口。

▲不管在言語上或是肢體上談到關於性，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲法官說明，不管在言語上或是肢體上讓對方感覺到不舒服且已明白表示「不要」時，便不容被自我解讀成欲迎還拒或故作嬌羞，此行為就是騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

法官認為，蔡男跟蹤騷擾犯意甚明，嚴重侵害女保全的身心安全，且蔡男犯後毫無悔意，不斷飾詞狡辯，甚至在審理期間表示「她每天跟我膩在一起，我要是她男朋友，我一定打死她」，可見蔡男控制欲極強，「宰掉你男友」絕非一時心急偶然脫口。

蔡男迄今尚未與女保全達成調解或賠償，犯後態度極差，法官兼衡蔡男無其他前科，自述需照顧癌末妻子等情狀，從重依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月、得易科罰金，以1千元折算1日，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

快訊／國1永康路段油罐槽車與小貨車相撞　無人傷亡幸無洩漏

妻癌末還狂追女同事！嗆：宰掉妳男友　變態保全判刑6月

快訊／涉貪「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東林致光2罪起訴

高雄女騎士巷口衝出！小黃煞不住...她慘遭撞擊拖行右手斷了

一中商圈隨機攻擊！女遭半裸男「玉米罐狠砸頭」　恐怖畫面曝光

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼　來源地曝光

擱淺畫面曝！270cm瑞氏海豚躺屏東海口沙灘　尾鰭受傷送成大救護

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

快訊／國1永康路段油罐槽車與小貨車相撞　無人傷亡幸無洩漏

妻癌末還狂追女同事！嗆：宰掉妳男友　變態保全判刑6月

快訊／涉貪「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東林致光2罪起訴

高雄女騎士巷口衝出！小黃煞不住...她慘遭撞擊拖行右手斷了

一中商圈隨機攻擊！女遭半裸男「玉米罐狠砸頭」　恐怖畫面曝光

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼　來源地曝光

擱淺畫面曝！270cm瑞氏海豚躺屏東海口沙灘　尾鰭受傷送成大救護

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

台南之光！高國倫接任童軍總會理事長　市府祝賀肯定

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

社會熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

玉山驚傳被雷劈　女頭濺血男全身麻痺

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

搬走玩具店7千元公仔　回收嬤下場慘了

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

更多熱門

相關新聞

即／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回

即／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回

友達光電5年前以每股溢價約20%的價格，公開收購工業電腦大廠凌華科技普通股，2公司同步發布這項重大利多訊息，刺激凌華股價，檢調獲報，有多組勢力疑似獲得內線消息，提前進場買賣凌華股票，不法獲利逾百萬元。

北市府財產申報曝　蔣萬安存款增2千萬、蔡詩萍夫婦擁千萬珠寶字畫

北市府財產申報曝　蔣萬安存款增2千萬、蔡詩萍夫婦擁千萬珠寶字畫

女為討債衝台積電「咬」傷前男友！判拘役30日

女為討債衝台積電「咬」傷前男友！判拘役30日

寧夏夜市「這間飲料店」每天排爆　客驚：送蛋捲禮盒

寧夏夜市「這間飲料店」每天排爆　客驚：送蛋捲禮盒

男超市亮刀砍警遭聲押　法官裁准暫行安置4個月

男超市亮刀砍警遭聲押　法官裁准暫行安置4個月

關鍵字：

台北跟騷法判決

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

千百惠兒子沉痛發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面