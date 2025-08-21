　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P收押中！民眾黨拋修法刪「勾串」　法務部秀數據強烈反對

▲▼ 黃謀信 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲柯文哲京華城案羈押爭議延燒，民眾黨推修法刪「勾串」事由，法務部次長黃謀信今（21）日召開記者會說明。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前台北市長柯文哲因為涉及京華城案，自去年9月遭收押，至今逾11個月，民眾黨此刻卻推動《刑訴法》修正草案，主張刪除「勾串共犯或證人」羈押原因，引發社會譁然。對此，法務部今（21）日召開記者會嚴正反對，強調若刪除此規定，將嚴重削弱偵查效能，縱容被告串供，動搖司法公信力，甚至摧毀社會安全基石。

民眾黨立院黨團提出《刑訴法》修正草案，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，並要求法院僅在「無其他替代手段」且有具體事實足認逃亡或滅證之虞時，才得裁定羈押；同時規定，檢察官若要限制或禁止辯護人閱卷，必須提出具體事實與證據，避免以空泛理由侵害防禦權。修法主張在於落實羈押最後手段性與釋字第665號精神，強化人權保障與無罪推定原則。

對此，法務部今（21）日召開記者會，由次長黃謀信主持，嚴正表達反對立場。他指出，實務上沒有任何手段能完全取代羈押，特別是在防止「勾串共犯或證人」方面更是關鍵。若刪除此一羈押事由，將嚴重削弱檢警偵辦重大刑案的能力，使共犯得以脫身，甚至操控或脅迫證人，導致證據難以保全、真相無從查明。

黃謀信舉例，包括詐欺、虐童，以及涉及國安與經濟命脈的共諜、營業秘密案件，都存在高度勾串風險，一旦失去羈押手段，恐對社會造成不可彌補的傷害。

▼法務部秀出2022至今年電信詐欺聲請羈押獲准及串滅證事由人數分析。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 黃謀信 。（圖／記者黃宥寧攝）

黃謀信強調，若無法透過羈押防堵勾串，被告可能脅迫證人，讓證人噤聲或翻供，嚴重阻礙司法發現真實，不僅削弱偵查效能，也讓被害人失去保障，更與甫通過的妨害司法公正罪章「干擾證人罪」背道而馳。他直言，羈押事由中「逃亡」與「勾串」缺一不可，若貿然刪除，將使檢警無力阻斷串證，最終動搖司法公信力並危及社會治安。

同時也秀出統計數據佐證，2022年至2024年間，檢方聲請羈押人數從1,736件增至5,414件，法院核准率始終維持約八成，而其中以「串滅證事由」為由的案件比率高達86%至91%，顯示羈押多數是為防止勾串或滅證。

此外，截至今年7月底，全國羈押總人數達4,486人，其中2,154人被裁定禁見，超過一半集中在詐欺案件，凸顯實務上勾串風險的普遍與嚴重。法務部強調，數據已清楚顯示「勾串」是羈押最核心的理由，若輕率刪除，將讓檢警偵辦重大犯罪陷入困境。

民眾黨喊人權，法務部強調治安，雙方各執一詞。修法究竟是憲法精神的落實，還是特定人士的解套，答案將在立院的激烈攻防中見真章。

法務部對「刪除『勾串共犯或證人』羈押事由」的三點說明
重點 說明 關鍵類型／補充
刪除將重創偵查效能 羈押的核心目的包含保全證據、防杜勾串。若刪除「勾串」事由，等同放任被告以脅迫、利誘等方式影響共犯或證人，妨害真實發現，且與新近通過的干擾作證罪立法方向相牴觸。 保全證據 防杜勾串 程序正義
無足以替代的防勾串措施 交保、限制住居、電子監控等僅能防逃，難以有效防止串證或滅證。在具組織性／集團性的案件中，風險尤高。 詐欺 虐童 貪瀆／賄選 共諜 營業秘密
制度不能因個案被摧毀 司法制度是社會正義的最後防線，不宜因個案爭議而輕率動搖。若刪除此事由，恐淪為犯罪保護傘，危及社會安全與司法公信。 司法公信力 社會安全 最後防線
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看
價差一天飆1.4萬！　林氏璧破解機票「都市傳說」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

立院修憲委員會25日登場！藍綠白成員曝　推進廢考監、18歲公民權

七夕情人節北捷辦快閃花店　味全龍「小龍女」化身一日甜蜜店長

柯P收押中！民眾黨拋修法刪「勾串」　法務部秀數據強烈反對

因應川普對等關稅衝擊　創新創業總會、資安大聯盟結盟建資安護盾

南投立委罷免案倒數　反罷免方啟動行動車呼籲投下反對票

喊住持老公訊息遭公開　林岱樺首談感情世界：從政前曾有短暫戀情

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

立院修憲委員會25日登場！藍綠白成員曝　推進廢考監、18歲公民權

七夕情人節北捷辦快閃花店　味全龍「小龍女」化身一日甜蜜店長

柯P收押中！民眾黨拋修法刪「勾串」　法務部秀數據強烈反對

因應川普對等關稅衝擊　創新創業總會、資安大聯盟結盟建資安護盾

南投立委罷免案倒數　反罷免方啟動行動車呼籲投下反對票

喊住持老公訊息遭公開　林岱樺首談感情世界：從政前曾有短暫戀情

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

楊千霈摘扁桃腺「失去嗅覺味覺」！　求助中醫臉上扎滿針：挺吃力

友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

國北教體育系爆霸凌！新生不是按讚「被學長姐指名開罵」炎上

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

財劃法、關稅衝擊、普發萬元影響　行政院拍板明年軍公教不加薪

總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

喝光陳聖文送的核水　楊智伃曝身體狀況

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面