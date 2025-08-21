柯P收押中！民眾黨拋修法刪「勾串」　法務部秀數據強烈反對

▲柯文哲京華城案羈押爭議延燒，民眾黨推修法刪「勾串」事由，法務部次長黃謀信今（21）日召開記者會說明。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前台北市長柯文哲因為涉及京華城案，自去年9月遭收押，至今逾11個月，民眾黨此刻卻推動《刑訴法》修正草案，主張刪除「勾串共犯或證人」羈押原因，引發社會譁然。對此，法務部今（21）日召開記者會嚴正反對，強調若刪除此規定，將嚴重削弱偵查效能，縱容被告串供，動搖司法公信力，甚至摧毀社會安全基石。

民眾黨立院黨團提出《刑訴法》修正草案，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，並要求法院僅在「無其他替代手段」且有具體事實足認逃亡或滅證之虞時，才得裁定羈押；同時規定，檢察官若要限制或禁止辯護人閱卷，必須提出具體事實與證據，避免以空泛理由侵害防禦權。修法主張在於落實羈押最後手段性與釋字第665號精神，強化人權保障與無罪推定原則。

對此，法務部今（21）日召開記者會，由次長黃謀信主持，嚴正表達反對立場。他指出，實務上沒有任何手段能完全取代羈押，特別是在防止「勾串共犯或證人」方面更是關鍵。若刪除此一羈押事由，將嚴重削弱檢警偵辦重大刑案的能力，使共犯得以脫身，甚至操控或脅迫證人，導致證據難以保全、真相無從查明。

黃謀信舉例，包括詐欺、虐童，以及涉及國安與經濟命脈的共諜、營業秘密案件，都存在高度勾串風險，一旦失去羈押手段，恐對社會造成不可彌補的傷害。

▼法務部秀出2022至今年電信詐欺聲請羈押獲准及串滅證事由人數分析。（圖／記者黃宥寧攝）

黃謀信強調，若無法透過羈押防堵勾串，被告可能脅迫證人，讓證人噤聲或翻供，嚴重阻礙司法發現真實，不僅削弱偵查效能，也讓被害人失去保障，更與甫通過的妨害司法公正罪章「干擾證人罪」背道而馳。他直言，羈押事由中「逃亡」與「勾串」缺一不可，若貿然刪除，將使檢警無力阻斷串證，最終動搖司法公信力並危及社會治安。

同時也秀出統計數據佐證，2022年至2024年間，檢方聲請羈押人數從1,736件增至5,414件，法院核准率始終維持約八成，而其中以「串滅證事由」為由的案件比率高達86%至91%，顯示羈押多數是為防止勾串或滅證。

此外，截至今年7月底，全國羈押總人數達4,486人，其中2,154人被裁定禁見，超過一半集中在詐欺案件，凸顯實務上勾串風險的普遍與嚴重。法務部強調，數據已清楚顯示「勾串」是羈押最核心的理由，若輕率刪除，將讓檢警偵辦重大犯罪陷入困境。

民眾黨喊人權，法務部強調治安，雙方各執一詞。修法究竟是憲法精神的落實，還是特定人士的解套，答案將在立院的激烈攻防中見真章。