剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

▲▼剛出社會找工作的18歲女子前後被騙9萬，既生氣又難過。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市年僅18歲、準備步入社會的蔡姓女子，日前在Instagram瀏覽到「店家結束營業大拍賣抽獎相機」貼文，心想試試手氣，結果接獲對方通知中獎6萬元，開心得不得了，隔天又接獲另一網站通知「中獎10萬元」，她天真的以為「這是上天給的創業基金」，隨即在詐團指示下，竟寄出郵局金融卡，結果帳戶內9萬元全被騙光，內心又生氣又難過。

蔡女得知中獎6萬元後，提供自己帳戶給詐團，但詐團聲稱為了確認帳戶是否使用，要求她填寫個資與帳號，還得先去ATM匯款3萬元，蔡女不疑有它依指示操作，甚至在對方話術誘導下，竟然將郵局金融卡透過超商寄出，誤以為獎金即將入袋。

「幸運之神」隔天再度降臨，蔡女又接獲另一網站通知「中獎10萬元」，她驚喜萬分的以為「這是上天給的創業基金」，但這回對方客服要求要用特定銀行帳戶匯款，因為她沒有該銀行帳戶，只好前往銀行洽辦，結果被機警行員察覺異狀報警。

轄區第四分局大墩派出所員警到場揭開這場「中獎詐騙」騙局，她馬上回頭檢查，所寄出的郵局金融卡帳戶內的6萬元已被盜領一空，且帳戶還列為警示帳戶，前後總計損失9萬元。

警方表示，詐騙集團常利用「中獎」、「抽獎活動」為誘餌，鎖定年輕族群下手，呼籲社會新鮮人務必謹記「天下沒有白吃的午餐」，凡是網路中獎通知、要求提供帳戶或ATM匯款操作，幾乎都是詐騙。若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線、110報案系統查證，避免上當受騙。