社會 社會焦點 保障人權

16歲嫩妹拍「160部活春宮」前男友亂分享　網狼狠詐下場曝

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲16歲少女和前男友交往時拍的私密片竟被外洩，還被勒索。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名16歲的少女小莉（化名）情竇初開，與前男友阿志（化名）交往期間，竟拍下多達160部性愛影片「留念」，豈料分手後阿志為報復，竟將這些私密影片洩露給玩網路遊戲認識的劉姓男子，劉男拿到影片後，化身惡狼向小莉勒索2萬3000元，小莉報警抓了劉男。法院審理後，依照兒童及少年性剝削防制條例及恐嚇取財罪判劉男徒刑1年2月，緩刑2年。

判決指出，劉男是在網路遊戲上認識小莉和阿志，後來得知阿志和小莉分手，而且兩人在交往期間有拍下許多私密性愛片，於是「自告奮勇」向阿志說可以幫忙外流以報復小莉，阿志答應後將影片交給劉男。

劉男拿到性愛片後，傳訊威脅小莉「如果你再這之前封鎖我，我就把底牌打出來」、「全世界都會有你」、「沒事的那160部影片跟45張照片我拿去賣了」，還獅子大開口要求少女支付1萬5000元「贖回」影片，外加8000元「封口費」。

面對恐嚇，小莉心驚膽顫，東拼西湊籌出5000元付給劉男，但因無法滿足對方要求，深怕影片外流毀掉人生，最終鼓起勇氣報警求救。

高雄地檢署偵辦時，劉男認罪並將到手的5000元「吐還」給小莉，雙方看似達成和解，但檢察官認為這5000元是小莉自己的血汗錢，劉男一毛賠償都沒出，痛批惡行重大，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴並建請法院從重量刑。

高雄地方法院審理時，法官認為，這5000元是小莉和家人協商後同意的和解金額，不能因為賠得少就認定劉男「罪無可赦」。最後，法官依「意圖營利及散布而持有少年性影像」等罪判劉男徒刑1年2月徒刑，卻同時宣告緩刑2年，須上8場法治教育課，全案可上訴。

