德國2歲女童「滑水道噴飛」墜水泥地亡　爸爸抱住痛哭

▲德國一對父女遊玩滑水道，21個月大的女童滑出設施慘死。（圖／達志影像／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

德國一名21個月大的女童在克羅埃西亞水上樂園Aquagan發生意外，從父親懷中滑落後不幸身亡。事件發生於本週二下午，引起當地高度關注。

根據《New York Post》報導，這名來自德國的小女孩與父親一同乘坐滑水道時意外滑落，從約3.5公尺高的滑道跌落至混凝土地面。目擊者表示，父親當時情緒激動地大喊，「不要問我任何事，我女兒快不行了！」

當地目擊者表示，事發當時聽到哭喊聲，隨後看到一名男子抱著不動的小孩，場面令人心碎。

一名恰巧在場的醫生立即展開急救，一度成功讓女孩恢復生命跡象。隨後，緊急救援人員趕到現場，並以直升機將她送往醫院進行治療。女孩隨後被轉送至另一家醫療機構接受專業救治，但因嚴重腦外傷及內部損傷，女童於第二天凌晨去世。

克羅埃西亞里耶卡臨床醫院中心的聲明指出，「儘管進行了多次醫療介入及積極治療，這名孩童仍於次日凌晨不幸離世。」



馬卡爾斯卡市長Zdenko Jakuc受訪時表示，這是滑水道自建成20年以來首次發生如此嚴重的事故，「當直升機降落時，所有人都停下手邊的事，抬頭望著天空，希望能有奇蹟發生」、「說我們感到震驚是輕描淡寫」。



當地警方已展開調查，以釐清事故原因。尚不清楚該滑水道是否適合21個月大的孩童使用，以及是否有足夠的安全措施保障遊客。這起悲劇也引發外界對水上樂園安全標準的廣泛討論。