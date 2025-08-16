年輕女罹子宮內膜癌心碎　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生

▲年輕女罹患子宮內膜癌，透過改變生活習慣，成功抗癌。（示意圖／資料照）



一名上班族年輕女子罹患子宮內膜癌，經歷三次切片檢查均確認為癌症，但令人意外的是，透過調整生活與飲食習慣，九個月後癌細胞竟奇蹟般消失，最終還成功懷孕生子。

功能醫學醫師劉博仁近日在《健康晚點名》節目中分享這起真實案例。他指出，該名女子在確診癌症後，原本婦產科建議接受子宮切除手術以防擴散。然而，劉醫師進一步檢查發現，患者體內的塑化劑濃度異常偏高。

推測原因可能與其生活習慣有關，包括經常使用塑膠袋裝熱湯、每天購買熱飲接觸紙杯內的塑膠塗層，甚至工作中接觸熱感應紙等。這些都可能造成塑化劑進入體內，干擾荷爾蒙，增加癌變風險。

為此，劉博仁建議她除了配合婦科治療外，進行全方位排毒計畫：每日攝取大量十字花科蔬菜、飲用超過2500c.c的水、養成規律運動習慣；若天冷不便運動，則建議泡腳或泡澡排汗。

女子積極配合調整半年後，體內塑化劑明顯下降，九個月後再度接受切片檢查，驚喜發現癌細胞完全消失，最終成功恢復健康，並順利懷孕生產。



十字花科蔬菜種類繁多，常見的有花椰菜(包括綠花椰菜和白花椰菜)、高麗菜(捲心菜)、大白菜、小白菜、青江菜、油菜、芥菜、芥藍菜、羽衣甘藍、白蘿蔔、芝麻葉等。