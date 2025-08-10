英男罹喉癌「竟是口交導致」！　醫揭這病毒體內潛伏40年

▲英國一名男子罹患喉癌，醫師告訴他，很可能是40年前感染的HPV病毒引起。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國男子法蘭克（Frank Lane）已經戒菸10年，卻仍確診喉癌，更令他震驚的是，根據醫師說法，這很可能是他40年前口交感染人類乳突病毒（HPV）而引起。

法蘭克是2個孩子的父親，2023年11月某天刮鬍子時，突然摸到頸部右側出現一個雞蛋大小的硬塊。他起初並不在意，硬塊卻持續2周都沒有消退，這才趕緊就醫檢查。

檢查結果顯示，法蘭克罹患由HPV引發的喉癌。醫師表示，根據病理切片分析，他40年前就已經感染這種病毒，正好是他20歲從軍的時候。

法蘭克受訪時說，「醫生說我得了喉癌時，我有一瞬間覺得他在胡說八道，因為我10年前就戒菸了。當他說是因為口交引起的喉癌時，我真的很意外。」他坦言20多歲時性生活非常活躍，「我玩得很開心，但我沒有和很多不同女孩在一起。」

A father who attributed a lump in his throat to fatigue from intense gym workouts was shocked to learn it was actually throat cancer, which doctors said was caused by oral sex. https://t.co/Eby79WXX2u pic.twitter.com/9QZMVNJnYM — Irish Star US (@IrishStarUS) August 5, 2025

經過數月的化療及放射性治療，法蘭克目前已無癌細胞跡象，但仍須每2個月定期追蹤檢查。他坦言治療是「這輩子最痛苦的經歷」，比當兵12年還要難熬，並且呼籲發現異狀盡早就醫。

頭頸癌（Head and neck cancer）是除了腦癌以外，該部位其他惡性腫瘤的總稱，包括口腔癌、咽喉癌、甲狀腺癌等。直到最近，專家都還認為病變主因與生活方式有關，例如抽菸或酗酒，但近年研究表明，HPV可能導致了高達70%的病例。

HPV是一種透過性行為等親密接觸傳染的常見病毒，在一些病例中可能引發健康組織癌變，其原因尚不完全清楚。目前已知，這種病毒可能導致子宮頸癌、肛門與陰莖的癌症。

根據每日郵報和英國癌症研究中心（Cancer Research UK），頭頸癌是英國第8大常見癌症，每年約有1.25萬起新增病例，而且還在上升中，每年造成的死亡數達4000人左右，男性發病率是女性的2至3倍，專家們一再敦促人們接種HPV疫苗。