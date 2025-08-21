西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平前往西藏會見各界及軍方人士。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏自治區今（21）日舉行成立60週年慶祝大會將，為凸顯此慶典的特殊性和重要象徵意義，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將親自出席大會。習近平昨（20）提早動身前往拉薩，並接見西藏各族各界代表，中共中央政治局常委王滬寧和蔡奇也陪同前往，可以想見中共中央對此慶祝大會的重視程度。

根據《央視新聞》報導內容稱，習近平等一眾中央官員到達接見現場時，「全場響起長時間熱烈掌聲。習近平向大家揮手致意，不時同代表親切交流，並同大家合影留念。」

除西藏本地官員和各界人士外，習近平還分別接見來自大陸各地的援藏幹部代表，自治區及有關部門、各地市負責同志和資深共黨幹部等。

此外，在主管紀律考核的中共中央軍委委員張升民陪同下，習近平親也與駐拉薩部隊上校以上幹部和部分基層模範及文職人員會面，代表中共中央和中央軍委向駐西藏部隊全體官兵致以慰問。

王滬寧、蔡奇、李干杰、何立峰、張國清、王小洪、洛桑江村、胡春華、帕巴拉·格列朗傑和張升民中共中央政治局常委、中央委員等高層人士皆陪同習近平赴藏參與此次慶祝大會。