　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

▲中共中央總書記、軍委主席、國家主席習近平前往西藏會見各界及軍方人士。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平前往西藏會見各界及軍方人士。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏自治區今（21）日舉行成立60週年慶祝大會將，為凸顯此慶典的特殊性和重要象徵意義，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將親自出席大會。習近平昨（20）提早動身前往拉薩，並接見西藏各族各界代表，中共中央政治局常委王滬寧和蔡奇也陪同前往，可以想見中共中央對此慶祝大會的重視程度。

▲中共中央總書記、軍委主席、國家主席習近平前往西藏會見各界及軍方人士。（圖／翻攝央視）

根據《央視新聞》報導內容稱，習近平等一眾中央官員到達接見現場時，「全場響起長時間熱烈掌聲。習近平向大家揮手致意，不時同代表親切交流，並同大家合影留念。」

除西藏本地官員和各界人士外，習近平還分別接見來自大陸各地的援藏幹部代表，自治區及有關部門、各地市負責同志和資深共黨幹部等。

▲中共中央總書記、軍委主席、國家主席習近平前往西藏會見各界及軍方人士。（圖／翻攝央視）

此外，在主管紀律考核的中共中央軍委委員張升民陪同下，習近平親也與駐拉薩部隊上校以上幹部和部分基層模範及文職人員會面，代表中共中央和中央軍委向駐西藏部隊全體官兵致以慰問。

王滬寧、蔡奇、李干杰、何立峰、張國清、王小洪、洛桑江村、胡春華、帕巴拉·格列朗傑和張升民中共中央政治局常委、中央委員等高層人士皆陪同習近平赴藏參與此次慶祝大會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕　當地調查：沒老虎出沒紀錄

西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

送餐遇到愛情！外送員勇喊「I love you」　5個月抱回洋太太

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相　67年來多次新回歸

北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節！

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」列保護文物　網笑：就是石頭

九三閱兵提前暖場！探營解放軍「閱兵村」　儀仗隊宿舍大方展示內務櫃

路透：中國增強核武庫　美司令示警

陌生男非法入室「麻醉女子抽血」　超瞎犯案原因曝光

陸男被兒子毆打　起疑做親子鑑定：兩個都不是親生的

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕　當地調查：沒老虎出沒紀錄

西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

送餐遇到愛情！外送員勇喊「I love you」　5個月抱回洋太太

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相　67年來多次新回歸

北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節！

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」列保護文物　網笑：就是石頭

九三閱兵提前暖場！探營解放軍「閱兵村」　儀仗隊宿舍大方展示內務櫃

路透：中國增強核武庫　美司令示警

陌生男非法入室「麻醉女子抽血」　超瞎犯案原因曝光

陸男被兒子毆打　起疑做親子鑑定：兩個都不是親生的

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

台南之光！高國倫接任童軍總會理事長　市府祝賀肯定

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

大陸熱門新聞

送餐遇到愛情！外送員5個月抱回洋太太

陸男被兒子打　親子鑑定：兩個都不是親生

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」　網笑：就是石頭

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相

陸官媒酸：恥辱啊！　歐洲7領導不願看的照片　

掛手機的LABUBU來了！王寧親揭上架時間

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

它比LABUBU還火！泡泡瑪特新品已炒超3千元

北京閱兵　女兵訓練大公開！

泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％ 5藝術家IP收入破42億

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

把男友賣去緬甸　陸17歲女躲過販賣人口罪

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

更多熱門

相關新聞

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

中國除了傳統軍事火力迅速擴張外，近年來也大幅增加核武庫存與能力，引起美方高度關注。美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令科頓（Anthony Cotton）直言，中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，正推動北京加速建構能從陸、海、空發射的核武力量。

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

習近平整肅解放軍　真正動機曝光

習近平整肅解放軍　真正動機曝光

雙普會給台灣啟示？　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

雙普會給台灣啟示？　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

關鍵字：

西藏習近平慶祝中共自治區

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

千百惠兒子沉痛發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面