　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣三星鄉的65歲的王姓婦人16日因為家中起火，導致全身嚴重燒傷、送醫搶救後不治。由於王女3天前才在北宜山區墜谷，離奇的情況受到熱議，如今案發地的賓士車輛已被吊起，車上的剎車、機械系統均沒有異常，檢方也已調閱行車紀錄器，持續釐清真相。

回顧整起案件，65歲王婦13日駕車行經北宜公路，倒車時意外墜入80公尺深的山谷，所幸最終撿回了一名。怎料16日王婦家中突然起火，當時在家的她家中，意外遭到烈火焚身。

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝）

儘管人在庭院割草的67歲呂姓丈夫衝入救人，但王婦仍舊因為全身嚴重燒傷，送醫搶救後不治身亡。後續火調人員前往勘驗現場，發現起火地點為客廳的沙發下方、焚燒面積不到3坪，現場並無油漬、汽油瓶等物。

後續經過相驗，王婦體內有藥物殘留，初步排除外力介入。王婦的死因為全身90％燒燙傷致死，詳細原因仍待後續釐清。

根據《自由時報》報導，王婦13日駕駛的賓士車輛目前已被吊起，經過車廠技師檢驗，確認剎車、機械系統都沒發生異常。檢方調閱監視器，發現王婦在案發前曾經停車、下車查看地形，上車後10多分鐘便發生墜谷，詳細案發原因仍待釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢
算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量
公投通過也沒用？郭智輝：核三重啟須滿足「2必須3原則」
醫師娘墜谷獲救卻燒死！檢查行車紀錄器還原真相
日本又見熊殺人！女倒垃圾遇襲慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包！警識破白忙一場

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

富國島翻版！63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人

南警盤查違停車　駕駛竟棄車狂奔！車主：我也不知他幹嘛跑

快訊／新北男刷油漆「5F墜落地面亡」！　妻返家見丈夫躺路邊急報警

公親變事主！三重男卡拉OK店外遭毆一度命危　兇嫌醉到無法筆錄

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

全國唯一！新北三峽鹿母潭溪復建工程　榮獲中央優等獎肯定

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

新北產地直送！八里文旦柚皮薄多汁　預購優惠限時開跑

教兒子太心累？男孩更需要「明確引導」　越番越要慢處理

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

社會熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹媽與幼女「躺床不動」！　警消破門已成雙屍

櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵　惡男是竹聯戰堂成員

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

連警察都敢嗆！新竹黑幫砸早餐店　現場壓制畫面曝

更多熱門

相關新聞

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘體內殘留藥物

宜蘭縣三星鄉大洲一路一處民宅16日發生一起火警！一名王姓婦人遭活活燒死，而女子的身分為宜蘭員山醫院呂姓院長的妻子，她13日才開車墜谷，驚險救回一命，不料事隔3天竟慘死自家客廳，全案疑點重重，引發外界關注。檢警20日針對王女遺體進行相驗，發現其體內有藥物殘留，初判死因應是全身90%燒燙傷致死。

蘭城晶英吃烤鴨！她吐出小強嚇壞　衛生局回應了

蘭城晶英吃烤鴨！她吐出小強嚇壞　衛生局回應了

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

宜蘭冬山右轉車與機車擦撞　21歲女騎士不治

宜蘭冬山右轉車與機車擦撞　21歲女騎士不治

屋主1樓休息...鄰居急喊2樓失火忙逃生

屋主1樓休息...鄰居急喊2樓失火忙逃生

關鍵字：

醫師娘墜谷宜蘭火警

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面