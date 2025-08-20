醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣三星鄉的65歲的王姓婦人16日因為家中起火，導致全身嚴重燒傷、送醫搶救後不治。由於王女3天前才在北宜山區墜谷，離奇的情況受到熱議，如今案發地的賓士車輛已被吊起，車上的剎車、機械系統均沒有異常，檢方也已調閱行車紀錄器，持續釐清真相。

回顧整起案件，65歲王婦13日駕車行經北宜公路，倒車時意外墜入80公尺深的山谷，所幸最終撿回了一名。怎料16日王婦家中突然起火，當時在家的她家中，意外遭到烈火焚身。

儘管人在庭院割草的67歲呂姓丈夫衝入救人，但王婦仍舊因為全身嚴重燒傷，送醫搶救後不治身亡。後續火調人員前往勘驗現場，發現起火地點為客廳的沙發下方、焚燒面積不到3坪，現場並無油漬、汽油瓶等物。

後續經過相驗，王婦體內有藥物殘留，初步排除外力介入。王婦的死因為全身90％燒燙傷致死，詳細原因仍待後續釐清。

根據《自由時報》報導，王婦13日駕駛的賓士車輛目前已被吊起，經過車廠技師檢驗，確認剎車、機械系統都沒發生異常。檢方調閱監視器，發現王婦在案發前曾經停車、下車查看地形，上車後10多分鐘便發生墜谷，詳細案發原因仍待釐清。

