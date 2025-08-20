墜谷獲救3天後「命喪家中」！宜蘭醫師娘遺體今解剖　體內殘留藥物

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉大洲一路一處民宅16日發生一起火警！一名王姓婦人遭活活燒死，而女子的身分為宜蘭員山醫院呂姓院長的妻子，她13日才開車墜谷，驚險救回一命，不料事隔3天竟慘死自家客廳，全案疑點重重，引發外界關注。檢警20日針對王女遺體進行相驗，發現其體內有藥物殘留，初判死因應是全身90%燒燙傷致死。

▲宜蘭醫師娘墜谷獲救才3天，在家中遇火劫亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

回顧整起案發經過，63歲王姓婦人13日在北宜公路倒車時，意外墜下80公尺深的山谷，所幸驚險獲救撿回一命，不料，3天後卻在自家住宅遭烈火焚身，王女的67歲呂姓丈夫案發時正在庭院割草，雖衝進一樓客廳將妻子救出，但人仍因傷勢過重不治。由於兩起事故時間間隔太近，引發外界關注。

火調人員17日前往王女住處勘驗火場，發現焚燒面積不到3坪，起火點是客廳沙發的下方，有數塊磁磚因高溫爆裂，但並未發現油漬、汽油瓶等物。

檢警20日針對王女遺體進行解剖，初步排除有外力介入，據了解，王女體內有藥物殘留，死因為全身90%燒燙傷致死，初步研判輕生的可能性較高，但不排除任何可能性，仍待法醫研究所出具報告後才能進一步離清案情。

