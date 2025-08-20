半夜3點睡「7點還能早起」　他驚呆怎麼活！一票人爆共鳴：改不了

▲原PO得知有人一天只睡4小時，因此感到震驚。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導.

天后蔡依林9點半就上床睡覺，讓她外貌變得更美，正能量經歷引發網友跟風一波，然而不少人坦言，半夜突然醒來且睡不著，反而更累更崩潰。而一名網友直呼，看到有勇者一天只睡4小時，半夜3點睡到7點起床準備梳洗上班，讓人感到不可思議。文章曝光後，網友坦言「一起床就後悔了，但隔天還是一樣！」

一名網友在Threads感到訝異直呼，對於有些人能凌晨3點睡、早上7點起床，僅睡4小時就能精神飽滿地撐過一整天，讓他震驚不已。

文章曝光後，引來一票網友苦笑回應，真的改不了壞習慣，「這我！一起床就後悔了，但隔天還是一樣」、「起來後，我今天一定要早睡，晚上再繼續開啟輪迴」、「我25到30歲時幾乎每天都是這樣，3:00睡、7:30起床準備上班」、「我前天5點睡、7點起來，上班呈現行屍走肉的狀況」、「生完小孩後的日常，哄睡後的快樂時光讓人捨不得睡覺，這樣已經三年多」、「大概中午過後會直接魂飛魄散，肉體還在、靈魂走了」、「之前準備國考就是這樣」、「起床後身心狀態都不是很好...會極度厭世」、「我剛5點睡、7點起床...都快暴斃了」。

更有網友崩潰自曝，長期熬夜真的把身體搞壞了，「我就是啊，但是建議不要這麼做，前兩個禮拜公司體檢照超音波被說疑似肝硬化，我現在開始在學蔡依林21：30睡，雖然做不到，但至少有目標」。

事實上，蔡依林在Podcast節目透露，調整作息早睡後，身體狀況改善得很明顯，「有差，真的有差！我是今年因為去美國回來時差，不得不9點睡，連續兩天起來，我超漂亮！我才震驚原來我是適合更早睡。」