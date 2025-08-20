等紅燈遭射殺！女網紅命喪副駕　竟是「旁邊行車糾紛」亂開槍

▲艾墨西約被一場行車糾紛波及，不幸中彈身亡。（圖／翻攝臉書Yarely Hermosillo、TikTok@yaredream）

記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州發生憾事，27歲網紅艾墨西約（Yarely Ashley Hermosillo）坐在副駕駛座上，卻無辜捲入陌生人的道路糾紛，遭流彈擊中頭部而喪命，全程都被男友及年僅4歲的兒子目睹。

《紐約郵報》等美媒報導，這起事件15日發生在格倫岱爾（Glendale），2名駕駛在等紅燈時發生激烈衝突，其中開皮卡車的33歲嫌犯杜斯滕（Jesus Preciado Dousten）憤而拿出手槍胡亂開火，波及其他等紅燈的無辜車輛。

根據警方說法，艾墨西約當時坐在男友駕駛的車上，突然就被擊中頭部，他們先前都沒有意識到，隔壁車道的行車糾紛可能帶來危險。儘管她被緊急送醫救治，依然傷重身亡。

嫌犯目前已經落網，其公寓內又搜出另外2把手槍，如今也面臨多項指控，包括第二級謀殺罪。警官霍金斯（Brian Hoskins）沉痛表示，「身為一名擁槍者，你必須知道你朝著哪裡射擊，你的槍口指著什麼，這些都是一名擁槍者的責任。你不能隨機開火，尤其在這座人口高度密集的城市裡。」

艾墨西約經常在社群媒體分享烹飪影片，在Instagram累計超過14萬人追蹤，在TikTok也有10多萬粉絲。家屬們已於募資平台GoFundMe發起活動，為她籌措喪葬費用。