陸男被兒子毆打　起疑做親子鑑定：兩個都不是親生的

▲姜先生被兒子毆打，懷疑兒子不是親生的。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東淄博的姜先生2024年9月被自己的大兒子毆打，懷疑兒子不是自己親生的。荒謬的是，姜先生進行親子鑑定後，不只大兒子不是親生的，連小兒子也跟他沒有親子關係。

根據《極目新聞》報導，姜先生2002年與前妻結婚，2004年長子出生，2014年次子出生，2022年前妻突然不回家，離婚時財產全歸女方，他只分到一台車。

去年，姜先生帶著再婚的現任妻子回家後，前妻開始帶著兩個兒子上門討錢、討財產，甚至動手毆打他，大兒子還脫口「你不是我爸」，令他起疑。

姜先生於是潛入大兒子的住處，偷走了大兒子的牙刷，進行親子鑑定。結果出爐之後，兩人還真的沒有親子關係。姜先生後來更發現，小兒子也不是自己親生的。

▼大兒子反控姜先生婚內出軌。（圖／翻攝微博）



姜先生不甘受騙，提起了告訴，希望討回20年來的撫養費，法院為此多次要求姜先生的前妻帶孩子進行親子鑑定，但她卻始終拒絕，一審也沒有出庭。

姜先生的大兒子也出面反擊，他說，姜先生親子鑑定用的是陌生人的牙刷，根本不是他的，檢測結果純屬造假，他不認同。

大兒子指控，是姜先生婚內出軌在先，為了給私生子買房，不惜誣陷親生骨肉，還強迫爺爺奶奶交出把本來要給孫子買房的40萬元（人民幣）。

不過，大兒子卻不願意接受親子鑑定，他說，現在沒必要做，因為他已經不想認這個父親，「照離婚協議，兩套房子本來就該歸我們，但父親卻佔著那套小產權房。而且他二婚時花了100多萬買房子，其中也有我母親留給我的婚禮錢。」