剛才攻頂！少年突陷「詭異夢遊」喃喃亂語　轉身墜下12樓高

▲14歲的贊恩是運動健將，曾參加過鐵人三項、游泳和長跑比賽。（圖／翻攝gofundme，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一對父子爬山時，14歲兒子贊恩（Zane）疑似出現高山症，開始看見幻覺並且胡言亂語，整個人宛如陷入「夢遊」狀態，最終從120英尺（約36.6公尺），也就是12層樓高的陡坡摔了下去。

本月10日，萊恩（Ryan Wach）帶兒子挑戰海拔4421公尺的「惠特尼峰」（Mount Whitney），未料出了嚴重意外。

萊恩回憶，父子倆當時已經攻頂完、準備下山，兒子卻開始出現幻覺，宣稱看見「雪人」跟經典布偶角色「科米蛙」（Kermit the Frog），儘管情況一度好轉，但過了1小時之後，卻再度行為異常，甚至開始懷疑現實。

贊恩竟然表示，父子倆「已經完成這趟登山之旅很多次」，似乎無法分辨自己是否在作夢，一臉不敢置信，頻頻搖頭。等待搜救隊抵達時，贊恩的精神狀況持續惡化，就像是在夢遊一般，拖著腳步、搖搖晃晃，執意走向附近一處陡坡，宣稱自己「要去車上」或「想吃晚餐」，幸好每次都被攔住。

萊恩又驚又怕，忍不住開始哭泣，但某一次擦完眼淚，再度睜開眼睛時，贊恩竟然已經晃到陡坡邊緣，就這樣摔了下去，導致頭部嚴重受創，腳踝、手指、骨盆都骨折了。幸好，附近另一名登山客是救護人員，及時提供急救。

最終，贊恩被空運送醫，目前仍在醫院，處於藥物誘發的昏迷狀態。醫師指出，考量到傷患受傷的情境，沒有傷得更重，已經可以說是「奇蹟」。

萊恩則透露，贊恩仍在逐漸好轉，本周甚至短暫睜開眼睛，但還有很長一段路要走，他已開始在募資網站上籌措醫藥費。