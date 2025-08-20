老闆天天逼口愛！　泰女按摩師控訴：為了臥床母親隱忍

▲女按摩師控訴，前雇主要求替他口交。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島一名36歲女按摩師控訴，她的埃及籍前雇主強迫她及多名女同事天天替他口交，忍無可忍選擇辭職，且為了防止其他人淪為受害者，決定把整起事情公開。消息曝光後，引發大批網友關注討論。

泰媒Thaiger報導，根據這名女按摩師的說法，埃及男子在普吉島巴東（Patong）經營一間按摩店，此人以招募新人為由，親自聯繫剛從按摩學校畢業的她，但入職不久後，老闆便開始接近她，並要求替他口交。

女按摩師宣稱，她需要這份工作照顧89歲臥床的母親，只能照做，且店內還有其他女員工遇上同樣狀況。不過她最終忍無可忍選擇離職，並公開揭露此事，也稱她目前已找到新工作，脫離此人魔掌。

只不過消息曝光後引發網友論戰，有人質疑女子為何沒有在第一時間選擇辭職或是報警，甚至懷疑這是她報復雇主的手段，「你36歲了不是18歲，怎麼會持續配合他的要求」。

其他人則是替受害女子發聲，敦促公眾不要責怪被害人，認為女子或許是擔心投訴爆料不被重視，甚至泰國警方可能偏袒外籍人士，起初才選擇隱忍。也有人認為，除非內心深受創傷，否則一般人不會輕易談論如此私密的痛苦經歷。

報導稱，這名按摩師並未透露是否有對前雇主採取任何法律行動。