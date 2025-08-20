　
社會 社會焦點 保障人權

獨／空姐媳拒繳房貸嗆：傳宗接代要報酬　婆婆背債631萬崩潰怒告

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲北部一名婆婆將養老宅助貸600萬給媳婦兒子買房，孰料雙方鬧上法院。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名李姓婦人含淚控訴，自己聽信媳婦承諾，將養老宅抵押，替媳婦貸款600萬元購屋，未料卻換來拒繳貸款的下場，甚至被對方律師羞辱「老賊婦人」、「宛若現代趙高」。李媽媽接受《ETtoday新聞雲》訪問時說：「心真的很痛！」所幸，新北地院審理後認，她代清償後依法承受銀行債權，真正的借款人是媳婦，判媳婦須返還631萬2,203元。

李婦指出，2023年5月間，媳婦因籌不出頭期款與裝潢費，央求她以名下養老小宅設定最高額度720萬元抵押，向銀行貸款600萬元，作為購屋自備款與裝潢開銷。當時媳婦一再保證自己在某大航空公司的空姐、薪水優渥，每月絕對能負擔約2萬多元的貸款，還以誠懇態度再三承諾。李媽媽說：「我其實很不願意，但基於愛護晚輩，只能勉為其難答應。」

貸款撥入媳婦帳戶後，她先拿400萬元支付房屋頭期款，194萬元用於裝潢與購置家電，6萬元清償個人信用卡債，房屋產權則登記在媳婦名下，後來再以「夫妻贈與」名義將一半產權登記給丈夫。

然而，媳婦並未依約每月還款，自2023年6月起，李媽媽只好硬著頭皮每月代繳2萬4,000元本息，連續支撐近2年。直到2025年3月，她為結清餘額，一次繳清580多萬元，累計代繳高達631萬2,203元，才拿回銀行塗銷抵押權的同意書。

「我怕她跟我兒子吵架，連催都不敢催，只能自己繳，眼看她始終不願負責，最後甚至搬出家門不回應訊息。」李媽媽哽咽表示，原以為媳婦會回心轉意，沒想到最終只能透過法院討回公道。

媳婦挨告後稱，貸款大部分流入婆婆與丈夫帳戶，應由他們承擔，且婆媳關係屬於贈與性質，婆婆不得要求返還。答辯狀中甚至提出驚人主張：「即便原告有出資，被告也可依『懷胎十月、為原告之家族綿延子嗣』主張無因管理或不當得利」，換言之，媳婦還能反過來要求婆婆支付她報酬。

不過，法院審理後認為，李媽媽僅是以房產抵押作保的「物上保證人」，在清償631萬元後，依法承受銀行對媳婦的債權；雖然部分資金流向李媽媽與丈夫，但主要用途仍是支付購屋價金，媳婦因此取得房屋持分，才是真正借款人，應返還全數款項。

讓李媽媽更心碎的，是媳婦律師在答辯狀中，不僅全盤否認債務，還痛批她的主張「邏輯破爛」、「更勝詐騙集團或地下錢莊」，甚至引用《論語》「老而不死是為賊」形容她是「老賊婦人」，更直言她「宛若現代趙高」。

「我是原告，卻被寫得像壞人。」李媽媽難過表示，自己真正贈與的只有幾十萬元「坐月子費」，那是疼惜媳婦懷孕生子的心意，但購屋貸款根本不是贈與，而是媳婦一再保證會負擔的責任。她激動反問：「我拿養老宅去貸款幫她買房，還要被說成是壞人？」

對此，有法界人士指出，正式法律文書應聚焦於法律爭點，不宜使用「老賊婦人」、「現代趙高」等羞辱性字眼，否則可能影響律師的專業形象。

李媽媽最後哽咽說：「我一生為家庭打拚，卻遇到這樣的媳婦，真的心碎！」強調自己只是要回屬於她的錢，希望此案能成為借鏡，不要再有婆婆為了幫忙反被羞辱。

08/19 全台詐欺最新數據

