　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇將接民進黨秘書長　卓榮泰反應曝光

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／翻攝共訊畫面）

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝共訊畫面）

記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，目前由副秘書長何博文代理秘書長，傳出總統兼任黨主席賴清德將在823第二波罷免後親自宣布新人事，將由前內政部長徐國勇接任黨秘書長，該人事案預計於今（20日）中常會中宣布。對此，民進黨發言人吳崢僅回應，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。而對該人事，與徐國勇有好交情的閣揆卓榮泰今出席活動時，面對媒體追問是否為好人選？卓榮泰僅微笑點頭，並未多做回應。

徐國勇曾任議員、立委，2016年入閣後歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長，曾因警察人事與時任院長蘇貞昌交鋒，在警消權益保障上，也曾被藍委游毓蘭肯定有貢獻。而徐國勇擔任政院發言人期間，與屬於「新系」的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰有好交情，被時任總統府秘書長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚。

2022年民進黨九合一大敗後，徐國勇是第一個請辭的閣員，他請辭內政部長後，轉往民視新聞台主持政論節目「天下第一勇」至今，徐國勇已經向民視請辭，放棄800萬元起跳的主持年薪。徐國勇在內閣期間被視為是英系，此次回鍋政壇擔任黨秘書長，賴清德納入英系人馬掌重要黨職位置，也被視為人事改革第一槍。

行政院長卓榮泰今出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮，會前並未有媒體聯訪，對於現場記者喊話，如何看待新秘書長徐國勇的人事異動、是否為好的人選，卓榮泰則微笑點頭，並未多做回應。

對於人事案，綠委許智傑則回應，尊重賴清德主席的規劃與佈局，如果屬實，他認為徐國勇前部長相當適合，不論口條論述、政務經驗、溝通能力都相當突出，是非常適合的秘書長人選，他給予高度祝福。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

徐國勇任民進黨秘書長　綠黨團受鼓舞：府院黨溝通扮演更重要角色

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

徐國勇將接民進黨秘書長　卓榮泰反應曝光

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉賠15萬學者捐作公益

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

徐國勇任民進黨秘書長　綠黨團受鼓舞：府院黨溝通扮演更重要角色

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

徐國勇將接民進黨秘書長　卓榮泰反應曝光

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉賠15萬學者捐作公益

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

政治熱門新聞

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

台中傳去年超徵75億

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

傳內閣改組　沈富雄：問題是沒人可用

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

更多熱門

相關新聞

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

民眾黨立法院黨團提《刑事訴訟法》第93、101條條文修正草案，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，遭質疑目的是為了民眾黨前主席柯文哲。對此，民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌今（20日）強調，提這修法從來就不是為了柯文哲，柯已被押了一年，這條文根本用不到柯。黃國昌也提到，過去總統賴清德、副總統蕭美琴等共同案要刪除有勾串之虞，忘記了嗎？

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

賴稱終戰不提抗戰　游淑慧：被殖民很開心？

賴稱終戰不提抗戰　游淑慧：被殖民很開心？

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

關鍵字：

民進黨徐國勇賴清德行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面