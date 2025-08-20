徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

▲賴清德（左）、徐國勇（右）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出前內政部長徐國勇將接任民進黨秘書長一職。對此，媒體人周玉蔻19日分析這項人事佈局的5重點，她也大讚，請出徐國勇，總統賴清德打出一張好牌，太厲害了，迅雷不及掩耳推出小英首席級愛將，一舉收納英、蘇系人心，佈局可謂絕妙，為期待賴清德有所作為的支持者燃起希望。

周玉蔻表示，英系大將徐國勇出任民進黨秘書長的消息，太令人振奮了！賴清德沉潛 20天後，果然高手出招，他年輕時熟讀武林秘笈「金庸全集」果然不是蓋的！

周玉蔻也列出5重點，第一，徐國勇可以關掉綠委王世堅那張嘴，因為他們源出同一派系，上次黨內初選徐國勇暗助王世堅打敗對手薛凌家族的何志偉，恩情重大，諒王世堅膽子再大，也不能像這一年多，隨時為了討好柯粉蹭聲量而糟蹋賴清德了！王世堅如若故態不改，徐國勇以秘書長身分開除黨籍的場面，應該也是史詩級！

周玉蔻指出，第二，民進黨台北市黨部沈痾已久，改革振興呼聲四起，現在市黨部當權派與黃承國勢力關係密切，黃與徐是麻吉兄弟，未來徐國勇任秘書長要有革新北市黨部大動作，黃承國的配合十分重要。

周玉蔻提到，另外，北市黨部另一霸主薛凌綠色連線系統，過去與徐國勇素有嫌隙，如今徐當上秘書長，上有主席賴清德撐腰，賴對薛凌的兒子何志偉又有提攜任命為總統府副秘書長之恩，雙方互動、未來發展，很有看頭。

周玉蔻指出，第三，英系、蘇系近年已暗中結盟，小英威望仍在，蘇貞昌擔任閣揆時的強勢角色，726後常被黨內及台派人士提及，賴清德默默思索、迅雷不及掩耳推出小英首席級愛將徐國勇出掌黨秘書長，尊徐為倚重心腹，一舉收納英、蘇系人心，佈局可謂絕妙！

周玉蔻認為，第四，徐國勇能言善辯，面對藍白人馬絕非等閒視之輩，由他主導黨務，對仗國民黨、民眾黨，特別是徐超級熟悉民眾黨主席黃國昌，攻防戲碼精彩可期。

最後，周玉蔻強調，第五，徐國勇曾任天下第一部內政部長又是政論節目主持人，如今為了重振民進黨、助陣老友賴清德，兩肋插刀重回艱困的黨務，為士氣低落的綠營注入第一波強心劑，也為期待賴清德有所作為的支持者燃起希望。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）