生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

塔羅牌老師艾菲爾點名4星座，未來30天財運強勁、貴人運旺。（示意圖／焦正德攝）

▲塔羅牌老師艾菲爾點名4星座，未來30天財運強勁、貴人運旺。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

時序即將進入8月下旬，塔羅牌老師艾菲爾就指出，當象徵愛與財富的金星與月亮相合，結合了代表擴張與好運的木星與月亮相合，將帶來「財富放大效應」，而在未來30天裡，有4個星座將迎來貴人與機會的雙重祝福，以及強勁的財運能量，應主動把握機會。

●金牛座：穩紮穩打，財庫豐收

金牛座在接下來30天，財運穩紮穩打、財庫豐收，金星與木星合月的雙重能量加持，正財運會變得非常穩定，工作收入可能有意想不到的成長，像是額外的獎金、加薪或績效分紅。與此同時，過去謹慎的投資佈局也可能帶來可觀的偏財收入，貴人則可能是一位在理財方面有豐富經驗的長輩或朋友，他們的建議將幫助金牛座的朋友財富管理更上一層樓，做出更精明的財務決策。

●天蠍座：洞察先機，財富升級

天蠍座在未來30天，財運將獲得顯著提升，在金星與木星的加持下，能夠準確地捕捉市場上隱藏的投資機會，或是在複雜的商業合作中，找到對自己最有利的突破口；貴人很可能是某個能分享「獨家情報」的人，協助天蠍座的朋友做出高回報的決策。此外，偏財運可能來自一次成功的投資、一筆意外的業務訂單，或是某個項目的分紅，讓財富在短時間內跨越式成長。

●牡羊座：行動得利，機會爆棚

牡羊座在接下來的1個月，財運將因行動得利、機會爆棚而大爆發，魷魚金星與木星的能量影響，將吸引來大量的機會與貴人，若憑藉大膽的決策、果斷的行動，可能獲得意想不到的財富回報；貴人可能是欣賞牡羊座衝勁與魄力的合作夥伴或投資人，他們將提供資金支持或寶貴資源。除此之外，這段期間裡牡羊座的財運是動態的，越是積極開拓、勇敢嘗試，財富回報就越豐厚。

●雙子座：人脈是金，合作生財

雙子座在未來30天裡，財運將因人脈、合作而飆升，因金星與木星的能量，將雙子座在社交場合中更具魅力，吸引到能帶來財富的貴人，而這些貴人可能不是直接給予金錢，而是透過提供合作機會、推薦重要客戶或分享商業情報，來幫助增加收入，同時帶來更多的業務訂單或兼職機會，只要善加運用社交能力，便能將人脈轉化為實質的財富。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

