內閣改組像換藥不換藥方？沈富雄給1建議：問題是沒人可用

記者黃翊婷／綜合報導

近期傳出內閣要在8月底、9月初左右進行改組，甚至可能會有3位部長下台。對此，前立委沈富雄表示，這就像中醫換藥一樣，藥方會替換幾項藥材，但不會全面更換，他覺得賴政府可以嘗試全面的內閣改組，說不定比較有效，民間情緒也會比較寬容，但問題是「賴清德沒人可用」。

▲沈富雄認為，賴政府可以嘗試做一個全面的內閣改組。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在19日播出的政論節目「少康戰情室」中提到，大罷免叫「類國會全面改選」，就是把國會推翻、類似解散國會，結果是25比0的話，應該包括閣揆也要換下來，「但現在問題是，你換3個（部長）沒有用。」

沈富雄以小時候的經歷為例，他說，小時候生病，媽媽會帶孩子去看中醫，若吃藥發現沒有改善，回診時中醫會調整一下，通常一帖有10到12樣藥，中醫就抽掉2、3個，再換了3個進來，幾乎不會整帖藥方都更換成新的，這就和目前的狀況很像。

沈富雄說，大罷免失敗，照理講總統也要下台，但總統下不來，這時候就應該做一個全面的改動，包括閣揆在內，全部的內閣通通換掉，說不定就有效了，因為老百姓會等著看有沒有效果，這些人也會很振作，在這個過渡時期，他覺得民間的情緒會比較寬容，不妨試試看。

不過，沈富雄隨即話鋒一轉，直言「但是問題我覺得，賴清德沒人可用，可用之人他不敢用，可用之人他殺之唯恐不及」，賴用的人都是當副總統時跟他一起的讀書會成員，大家可以換個立場想一想，若將來國民黨重回執政，「你會不會去跟副總統的讀書會讀書？」