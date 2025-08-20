新店高級社區藏惡狼！　2位「日籍輕熟女」被囚禁多次性侵

▲近日爆出2名日本女子疑似來台伴遊兼性交易，慘遭台男囚禁、性侵。（AI生成圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本台灣交流協會近日才在官網提醒日本旅客，留意九份、北市中山區等觀光熱區的扒手風險，未料才沒過多久，竟傳出櫻花妹在新北市新店區遭劫財劫色案件。兩名年約20餘歲的日本女子疑似利用旅遊名義來台伴遊兼性交易，不料兩名日女一前一後入境台灣後，疑似都遭台籍男子「阿雄」（化名）囚禁、性侵，其中先到台灣的日籍A女甚至疑遭「阿雄」洗劫財物，引發台日兩國官方高度關注。

據了解，30多歲男子「阿雄」（化名）無固定工作，住在新北市新店華城路某高級社區，透過交友軟體認識日籍A女，邀請她來台伴遊，並暗含性交易服務。A女今（2025）年8月 1 日抵台，由阿雄至機場接送，當晚便帶回新店華城路住處。翌日，兩人以每晚 30 萬日圓（約新台幣6萬元）為代價發生性關係，但事後阿雄卻未支付半毛錢。

8月3日，另一名日本女子B女抵台，阿雄同樣去接機，卻稱「飯店訂不到房」，最後將B女也帶回住處。過程中，阿雄不僅收走兩人護照與錢包，更要求以性關係抵交通及遊玩費用。據傳，阿雄甚至以「若不從就把妳們賣到聲色場所抵債」等語恐嚇兩人，迫使與他發生多次性行為。

▲阿雄在交友軟體結識日籍A女，A女後續找上B女來台。

8月4日，阿雄歸還兩名日女護照及錢包，並送兩人至機場。但A女抵達後發現錢包內少了約70萬日圓（折合新台幣逾14萬元），阿雄承諾歸還卻人間蒸發，A女因此未登機。A女只得先借宿友人家。5日A女向日台協會求助，並在協助下正式報案。

▲日籍A、B兩女拿回護照後由阿雄送到機場，A女卻發現錢包少了70萬日幣。

新北市新店警分局受理後，隨即報請台北地檢署指揮偵辦，檢警認為涉犯《性侵害犯罪防治法》及《妨害自由》等罪嫌，檢方指揮新店警分局於8月7日前往阿雄住處拘提到案，檢察官諭令阿雄交保和限制住居。此案震驚台日官方，也讓台日跨國性交易與地下伴遊產業浮出檯面。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

