L級「暗黑愛莉莎莎」爆氣不滿公司　凌晨發最新聲明

▲「暗黑版愛莉莎莎」日本AV女優鷲尾芽衣（鷲尾めい）。（圖／翻攝自X）

記者葉國吏／綜合報導

因神似網紅愛莉莎莎、被封為「暗黑版愛莉莎莎」的日本AV女優鷲尾芽衣（鷲尾めい），擁有L罩杯有不少粉絲。她近日在社群平台直言對經紀公司8MAN的態度感到失望，甚至暗示若問題無法改善，她可能選擇離開。消息曝光後，鷲尾芽衣在20日凌晨於X平台發表最新聲明。

根據AV界知名評論者一劍浣春秋透露，她早前就不滿公司以消費粉絲為導向的經營策略。她在X平台發文提及，5月參加同業藤環奈的寫真展時，公司竟要求她多推廣，認為這能刺激粉絲購買數量，甚至有人直言「那個粉絲只是看看，根本不會買」，讓她覺得自己的努力被當成商業工具。這種割韭菜的方式，讓她感到反感與無助。

▲鷲尾芽衣分享她對於收禮準則的堅持。（圖／翻攝自X）

網友們對此議論紛紛，有人擔心她的情緒狀態，猜測這是否僅是對8MAN的不滿，還是對整個AV圈深藏怨氣。鷲尾芽衣在20日凌晨發表最新聲明，表示「表示她對於粉絲們因為這件事情感到困擾深感抱歉。她坦言，自己以及經紀公司已竭盡全力處理這場危機，並希望能夠修復曾經因事件受損的信任。她的道歉展現了明星在面對粉絲期待與責任間的努力平衡。」