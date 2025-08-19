改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

▲香港政府為了省錢改訂大陸的飲用水，卻遭廠商詐騙。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府為了省錢改訂購中國大陸品牌的瓶裝飲用水，不料，卻爆出得標的廠商造假水質檢測認證，提供的全是冒牌、盜版的產品。香港政府已就此事成立專責小組，並坦承政府的採購、投標制度有缺陷。

根據港媒報導，香港政府改進口中國大陸品牌的飲用水後曾宣稱每年能為政府省下1600萬港元；不過，許多公務員擔心水質安全，都不敢喝政府的水，寧願自費訂購其他品牌的飲用水。

不料，得標的供應商「鑫鼎鑫」卻被踢爆造假水質檢測認證，提供冒牌、盜版的飲用水。衰遭冒牌的廠商「樂百氏」也向香港政府發信，指控鑫鼎鑫侵權，並強調不論是「鑫鼎鑫」還是「鑫樂」的瓶裝水，都跟他們沒有任何關係。

隨著事件越鬧越大，香港政府也成立了專責小組，香港財經事務及庫務局局長許正宇19日表示，政府發現問題後已即時從三方面認真仔細跟進，審計署會以獨立角色檢視事件，下一步繼續與執法部門緊密配合調查工作，而由他主持的跨局專責小組本周內會開會，主動整體審視制度，包括採購一刻的合約管理及日後面對類似商品或服務時，能夠優化及提升招標採購工作。

對於各界質疑港府為了省錢才與有問題的廠商簽約，許正宇強調，招標價錢並非第一，也不是唯一標準，而是綜合考慮，一直以來，政府的採購過程有既定程序及既定方針，這次看到整件事上是有問題及不足，因此要全面認真檢視制度，目標做到「表裡兼顧、標本兼治」，能找出制度當中的疏漏，積極應對。

另外，為了確保飲用水的供應，港府已緊急於屈臣氏集團合作，暫時先供應屈臣氏製造的「COOL清涼」品牌瓶裝飲用水。