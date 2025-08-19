觀光客旅遊「首選為何不是台灣？」　YouTuber揭關鍵原因

記者曾筠淇／綜合報導

人氣YouTuber英國叔叔在台灣定居，之前他帶兒子威廉到日本環球影城後，點出為什麼很多西方人到亞洲國家度假時，首選不是台灣的原因，因為「台灣缺乏足夠的國際知名流行文化來吸引國際觀光客」。但他同時也認為，「只有真正關心台灣的人，才會計劃來這裡，並真心體驗這裡的文化」。

英國叔叔在YouTube頻道「lifeintaiwan - 英國叔叔」上，發布標題是「我帶兒子去日本看看為什麼他們的旅遊業比台灣繁榮五倍」的影片，提到有很多西方人會選擇到亞洲國家度假，並分享「台灣在亞洲觀光國家中不是排在最前面」的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣不是西方人度假的首選。（圖／翻攝自YouTube／lifeintaiwan - 英國叔叔，下同）

英國叔叔帶兒子到日本的環球影城後，「向熱情的工作人員（也就是演員）打招呼，它向我強調了一件事，那就是台灣沒有這種遊樂園。」他說，他在環球影城，看到兒子燦爛的笑容，他們都被「環球影城驚人的製作水準震撼到了」，但這是在台灣無法擁有的體驗。

英國叔叔指出，「台灣有劍湖山、麗寶和小人國，滿足當地人對娛樂的渴望，但遊客不會專門為了我們這些地方性的主題樂園而來台灣，台灣缺乏足夠的國際知名流行文化來吸引國際觀光客」，而這也正是環球影城高於台灣現有景點的重要原因，「它（環球影城）把體驗遊戲化，讓你覺得總有事可做，永遠不無聊，孩子們絕不會感到無聊或重複枯燥」。

與此同時，英國叔叔也分析，台灣的觀光產業不像日本或其他國家，是因為「只有真正關心台灣的人，才會計劃來這裡，並真心體驗這裡的文化」。他直言，他和威廉會到日本玩，只是因為那裡有環球影城，「我們算是利用了日本的優勢，而這並不是來台灣的觀光客會做的事情，來到這裡的遊客會真正體驗我們深厚而豐富的文化、美食、人情味和風景」。

因此英國叔叔認為，即便「來這裡（台灣）的遊客人數可能比其他一些國家少，但這些人可以認為自己很幸運，因為他們選擇了一個真正美麗的國家來花費他們的時間和金錢」。他也覺得，大部分的台灣人「對我們相對較低的觀光人數感到滿意，因為這意味著國家的美麗可以免於受到某些可能不那麼尊重的遊客破壞」。

最後英國叔叔除了向日本道謝，也把更大的感謝留給台灣，「因為它給了我一個美麗的國家作為我的家，以及一個在我去其他國家度假後可以安全回來的地方」。

本文經英國叔叔授權引用

影片授權：（@lifeintaiwan）

Lifeintaiwan YT頻道：http://bit.ly/2kAF2fE

IG : www.instagram.com/lifeintaiwan2017/