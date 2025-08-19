超商推出「御飯糰娃包」！集點免費換飯糰、痛包+超萌擦手巾

▲7-11推出獨家「御飯糰痛包（娃包）」，還在APP推出集點活動，可免費換飯糰。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 迎接御飯糰30周年，8月20日起於OPENPOINT APP 推出會員「指定御飯糰集點GO」活動，除了可免費兌換御飯糰，還獨家開發御飯糰「痛包」，分別附上不同表情的飯糰擦手巾玩偶。

▲迎接御飯糰30周年，7-11推出3款「御飯糰痛包（娃包）」。（圖／記者林育綾攝）

為慶祝御飯糰30周年，7-ELEVEN邀請所有uniopen會員，8月20日起於OPENPOINT APP展開「指定御飯糰集點GO」活動，還開發3款獨家「御飯糰痛包（娃包）」，分別隨機附上不同表情的「飯糰擦手巾玩偶」，集點就能兌換，採隨機出貨。





▲每款痛包分別隨機附上不同表情的「飯糰擦手巾玩偶」。（圖／業者提供）

活動期間購買7-ELEVEN 新極上御飯糰、新極大御飯糰、雙手捲系列指定商品，買2件就可獲得1點。若想換「御飯糰痛包」，集2點就能以「199元加購」或「集滿10點免費換」，數量有限換完為止。

▲ibon便利生活站推出《Garena 傳說對決》角色收藏卡。（圖／業者提供）

除了超萌痛包外，7-11也看好收藏小卡商機，在ibon便利生活站首次與《Garena 傳說對決》合作，獨家推出角色收藏卡，即日起限量販售，售價每包59元（隨機1入），整套全收錄預購價711元，數量有限，售完為止。

★全家「夯番薯娃包」

全家便利商店的夯夯家族明星商品「夯番薯」，推出實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」，在社群引發話題，可愛造型搭配可拆式扣環，方便吊掛在包包、鑰匙圈上，極具收藏價值。9月2日前購買「夯番薯」或「夯番薯造型包」，加價29元就能入手。

▲全家限量周邊「夯番薯娃包」引發話題。（圖／翻攝自Threads @familymart_tw）

「夯番薯」近來迎接18周年里程碑，也限時開賣全新夯品，「紫玉番薯」選用瓜瓜園台農73號紫玉番薯，富含花青素與多種礦物質，主打低熱量、高營養，烤後急速冷凍，食用口感綿密香濃，是夏日低負擔甜點首選，9月2日前於全家購買夯番薯、紫玉番薯，享「第二件8折」優惠。

另有「夯番薯造型包」新品登場，以「夯總」IP為包子造型，內餡是滑順紫薯，奶素可食，兼具營養與話題性。

▲購買夯番薯、夯番薯造型包，加價29元就能入手娃包。（圖／業者提供）

▼「夯番薯造型包」內餡是滑順紫薯，奶素可食。（圖／業者提供）