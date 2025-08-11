中和新蘆線試辦「新措施」！旅客見1幕霧煞煞　北捷說明了

▲為提供旅客更即時清楚的列車到站資訊，北捷即日起試辦中和新蘆線全線列車到站顯示器內容精簡措施。（圖／北捷提供）

圖文／CTWANT

為提供旅客更即時清楚的列車到站資訊，北捷即日起試辦中和新蘆線全線列車到站顯示器內容精簡措施，刪除例行性宣導文字，保留到站站名、轉乘路線等必要乘車資訊，方便旅客快速掌握所在車站位置。不過，有旅客認為北捷僅以顏色顯示轉乘路線，和路網圖或站內標示不一致，反而更讓人混淆。

臺北捷運公司說明，調整後的到站顯示器，持續顯示即將抵達車站及前後一站站名、終點站等資訊；轉乘車站部分，則改為站名及轉乘路線，刪除「請在本站換車」等文字，友善旅客辨識站名資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北捷以大橋頭站至民權西路站為例，列車行駛途中持續輪播「大橋頭→民權西路→中山國小」及「終點：南勢角」等訊息；即將抵達民權西路站時，則顯示為「民權西路（轉乘紅線）」，乘車資訊一目了然。

北捷表示，此次調整也同步優化轉乘車站英文顯示內容，改以站名、英文代碼及轉乘路線名稱呈現，提供國際旅客更加簡明清晰的引導資訊，提升乘車便利性。針對北捷新措施，有網友認為跑馬燈僅以顏色稱呼轉乘路線，和路網圖或站內標示不一致，也跟大部分旅客過去的習慣不同，反而更讓人混淆。

針對外界平價，臺北捷運公司強調，未來將持續觀察旅客使用情形及蒐集各界意見，視試辦成效評估是否擴大實施至其他路線，打造更便利、友善的搭乘環境。

延伸閱讀

▸ 大同再變天2／賣股變現救國光客運？ 王光祥親曝事業版圖營運現況

▸ 拜拜憲哥1／綜藝大哥吳宗憲與女兒「斷絕關係」 背後原因曝光

▸ 原始連結