生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

▲▼ 。（圖／新北市政府交通事件裁決處）

▲黃線路段才能臨時停車。（圖／新北市政府交通事件裁決處，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網路影片稱，「紅線已可臨時停車、不會受罰」，但新北市交通事件裁決處對此指出，紅線路段全天禁止臨時停車，另外，黃線路段雖然可以臨時停車，但如果停車時間超過3分鐘，或者沒有保持可立即駛離的狀態，也算違規。

近日有網路影片稱，「紅線已可臨時停車、不會受罰」。新北市政府交通事件裁決處便發布公告提醒，「紅線路段依規定全天禁止臨時停車，違者依《道路交通管理處罰條例》處罰鍰新台幣300元，如於紅線路段停車最高可處新臺幣1200元整」。

▲▼ 。（圖／新北市政府交通事件裁決處）

裁決處指出，「臨時停車」和「停車」在法規上有明確區分，前者是指停車時間未滿3分鐘，並且保持可以立即駛離的狀態；相反的，若時間超過3分鐘，或者車輛無法立即移動，則屬於「停車」。換言之，黃線路段可以臨時停車，但「如果停車時間超過3分鐘，或未保持可立即駛離之狀態，即屬違規」。

裁決處再次提醒，部分網路資訊誤導民眾以為「紅線可以臨停一下」、「人沒下車就不算違規」，但這都並非事實，為了保障用路安全以及道路暢通，民眾應該依照標誌標線及相關規定行駛，不要因為一時方便或誤信謠言，而違規受罰。

08/13 全台詐欺最新數據

道路交通管理處罰條例黃線紅線臨時停車停車新北市政府交通事件裁決處

