網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

近日有網路影片稱，「紅線已可臨時停車、不會受罰」，但新北市交通事件裁決處對此指出，紅線路段全天禁止臨時停車，另外，黃線路段雖然可以臨時停車，但如果停車時間超過3分鐘，或者沒有保持可立即駛離的狀態，也算違規。

近日有網路影片稱，「紅線已可臨時停車、不會受罰」。新北市政府交通事件裁決處便發布公告提醒，「紅線路段依規定全天禁止臨時停車，違者依《道路交通管理處罰條例》處罰鍰新台幣300元，如於紅線路段停車最高可處新臺幣1200元整」。

裁決處指出，「臨時停車」和「停車」在法規上有明確區分，前者是指停車時間未滿3分鐘，並且保持可以立即駛離的狀態；相反的，若時間超過3分鐘，或者車輛無法立即移動，則屬於「停車」。換言之，黃線路段可以臨時停車，但「如果停車時間超過3分鐘，或未保持可立即駛離之狀態，即屬違規」。

裁決處再次提醒，部分網路資訊誤導民眾以為「紅線可以臨停一下」、「人沒下車就不算違規」，但這都並非事實，為了保障用路安全以及道路暢通，民眾應該依照標誌標線及相關規定行駛，不要因為一時方便或誤信謠言，而違規受罰。