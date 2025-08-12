太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客

▲台中海洋館8月8日開放門票預購，但售況不佳，連開幕第一天門票都沒賣完。（圖／翻攝台中海洋館官網）



記者游瓊華／台中報導

台中海洋館將在8月21日試營運，但日前公布門票價格後，因售價太高遭網友罵翻，8月8日上午開放門票預購至今5天過去，門票銷售狀況慘不忍睹，連試營運第一天門票都沒賣完，僅首周周末銷量較佳。館方今天也公開8大展區，包括全台首座室內人工溼地、長七公尺的全台最大花園鰻展示缸、全國規模最大的水母展示區，以及國內首見的企鵝開放式展示缸等，吸引遊客下手購票。

台中海洋館試營運期間為8月21日至9月25日，預購票券8月8日起線上開賣。海洋館協理林真表示，試營運期間，每場次開放人數為500人，並將視現場營運狀況與安全評估，每週逐步調整至每場次 1000人，試營運票券於開賣當日超過萬人搶購，目前試營運首週末已幾近完售。

但從官網資訊發現，即便還在暑假期間，台中海洋館連試營運第一天門票都沒賣完，除了館方宣稱首周週六、日銷售狀況較佳外，其他時段幾乎呈現「庫存充足」情況，可見消費者對開幕優惠活動並不買單。

對此，林真回應，館方並無設定特別銷售目標，且由於試營運期間已經接近暑假尾聲，加上國人旅遊習慣提前計畫，很多人都已經安排好出遊行程，但各時段門票陸續售磬中，館方也會持續觀察。

台中海洋館今天發布新聞稿公開八大展區，包括位在4樓、全台首座室內人工溼地；3樓水母區為全國規模最大的水母展示區，有高達20種的水母物種展示，包含台灣首展的迷你烏鴉帽水母，以及擁有巨大身形的南美洲海刺水母，都是亮點。

另外，還有全台最大、寬達8米的巨型水母展缸，數千顆晶瑩剔透的水母搭配沉浸式互動投影，猶如踏進水母幻境中，預計將成為全新美拍打卡聖地。

除了水母區外，2樓的企鵝區還有國內首見的企鵝開放式展示缸，遊客可以站在觀景平台近距離觀察麥哲倫企鵝以及全台首創開放式立體展示珊瑚區、360度的全透明無邊際鯊魚展示缸等。