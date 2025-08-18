delulu、skibidi是什麼？　劍橋線上辭典收錄「α世代流行語」

▲劍橋線上辭典收錄不少年輕人流行語。（圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

劍橋大學出版社（Cambridge University Press）18日表示，在今年新增的6000個詞彙中，「skibidi」、「delulu」、「tradwife」等Z世代與α世代流行語都被正式收錄，顯示網路文化對英語的深遠影響力已無法忽視。

在今年收錄的流行語之中，最受關注的「skibidi」源自YouTube爆紅動畫「馬桶人」，可表達「很酷」或「很糟」的意思，也可能完全沒有實際含義。「Tradwife」由「traditional wife」組合而成，指在社群媒體上宣揚傳統性別角色，這股風潮2020年起興起但備受爭議。

「Delulu」則是「delusional」的縮寫，形容過度樂觀或活在幻想中，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今年在國會演說中還使用「delulu with no solulu」一語諷刺政敵。

「mouse jiggler」（滑鼠游標移動器）是居家辦公的摸魚神器、「lewk」意指獨特的時尚造型、「inspo」則是inspiration（靈感）的縮寫、「broligarchy」專指握有政治影響力的科技業男性巨頭、「forever chemical」（永久性化學物質）是長期存在於環境中的人造化學物質。

劍橋辭典詞彙計畫經理麥金塔許（Colin McIntosh）表示，「不是每天都能看到像skibidi和delulu這類詞彙被收進劍橋辭典，我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。」他指出，網路文化正在改變英語，觀察並記錄這種影響相當有趣。

Z世代指1995年至2010年間出生的人，α世代則是2010年至2024年間出生的人。