魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩保佑

▲詹姓女山友是桃園市特搜義消，5月才剛完成「北二段o型」。（圖／翻攝詹女臉書，下同）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣信義鄉南三段「可樂可樂安山」16日傳出山難事故，僅有一名年僅8歲的男童生還，而登山老手陳男(70歲，男童阿公)、以及特搜女義消詹女(63歲)均雙雙罹難。而詹女的臉書還停留在2個多月前，當時她剛完成「北二段o型」，闖過崩塌、破碎的地形，並寫下「感恩上天保佑大家平安歸來」，未料這次卻再也回不來，永遠地留在了山中。

據了解，陳男有相當豐富的登山經驗，是資深嚮導，即將完成300岳壯舉；而詹女同樣也是登山界老手，不但擔任桃園市特搜義消，還是桃園市山岳協會成員，具有高山嚮導資格。

警消初步了解，陳男帶著8歲的孫子，與詹女3人於8日從花蓮縣瑞穗林道出發，預計17日從南投縣信義鄉的東埔下山，未料12日行經可樂可樂安山段時，正巧遇上中颱楊柳強襲，3人紮營的帳篷遭強風吹破，冰冷的雨水不斷打進帳內，由於山區低溫、加上全身被雨水浸濕，詹女率先體力不支，失去生命跡象；隨後陳男獨自護孫，但仍不敵低溫，失去意識。最終僅有8歲的男童用阿公的手機求救，當救難人員趕抵時，陳、詹已經沒心跳，經緊急吊掛下山送醫，仍宣告不治。

現場救難人員表示，陳、詹2人吊掛下山時，身上穿的衣服已經全部被雨水打濕，就連鞋子裡也全是積水，顯示2人長期處於低溫環境，僅有8歲男童身上衣物乾燥，推測應是2名大人竭力保護他，甚至還將僅剩不多的物資留給男童，最終才成功生還。

翻閱詹女臉書，最後一則貼文停留在5月21日，當時熱愛登山的詹女才剛完成「北二段o型」，並在臉書寫下感言，「5/1太魯閣國家公園開放入園，剛放的路段是最難走的，崩塌、倒木、路跡不明、找布條、地形破碎，地貌都變了⋯⋯，感恩上天保佑大家平安歸來！」

當時詹女的貼文還有山友留言大讚「女中豪傑」，未料時隔2個多月，詹女再次入山，卻沒能再平安歸來，永遠地留在了山中。這起山難事故曝光後，也引起各界震驚，桃園特搜義消大隊得知噩耗後，也感到相當不捨。

▼詹女熱愛山林，經常在臉書分想登山美照。