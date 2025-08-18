南三段山難8歲童獨活！專家轟2罹難山友：專挑壞的學

▲可樂可樂安山發生山難，8歲男童報案。（圖／消防署特種搜救隊）



記者柯振中／綜合報導

南投縣信義鄉南三段「可樂可樂安山」16日發生山難事故，最終僅有年僅8歲的孩童獲救，70歲陳男、63歲女山友雙雙身亡。登山專家蔡日興針對這起事件強烈批評，陳姓山友與女山友雖有「百岳數輪」的紀錄，但想學新世代的方式，卻「專挑壞的去學，不挑好的去學」，讓人無法忍受。

蔡日興在臉書社團「肉腳登山社」發文表示，雖然2人經驗豐富，「但是又怎樣」，2人的年紀已經大了，雖然想要學習跟上時代的新觀念，但「專挑壞的去學，不挑好的去學」。雖然想以死者為大、不想批評，但這種隊伍結構，尤其是帶了8歲孩童，讓他實在無法忍受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡日興強調，登山隊伍應具備足夠能獨立應對路線的帶頭者，並隨時備有預防性戰力；颱風季更應隨時掌握氣象並攜帶衛星通訊設備。這次的隊伍看似經驗豐富，卻不會應變颱風天氣，還帶著8歲孩童，在最難處理的西南季風、颱風交織季節闖這種路線。

蔡日興批評，此次隊伍在稜線草坡選擇避難，反成致命錯誤，並指出「會不會選擇正確避風位置」，才是颱風下山上存活的關鍵。他解釋，想要躲颱風，至少要挑能擋風、不會積水也不會土石流的地方，通常是坡面上的樹林，但這次8歲孩童拿起電話能夠撥通的地點，八成是草坡稜線頂，「選這裡躲颱風，我實在不知道該怎麼說。唉，死者為大，我閉嘴。」

他同時譴責「消費死亡討避難山屋」的行為，認為台灣過去避難山屋規劃錯誤，多數設於高山稜線，實際上淪為「免費旅館」，反而成了「致命的誘惑」，助長登山者低估風險、誤判行程。

蔡日興主張，真正需要設置避難山屋的，是山區溪流附近，讓山友能在洪水暴漲時有安全等待的據點，而非稜線上任意增設。最後，蔡日興感嘆，台灣登山圈長期「以死亡消費流量」與「錯誤避難山屋政策」交織，導致山難悲劇一再重演，形容這是「鬼島的日常」。