紐約夜店爆槍擊3死9傷！槍手高達4人　警：疑幫派糾紛

???????????? The shooting at the Taste of the City Lounge bar in Crown Heights, Brooklyn, New York, occurred at approximately 3:30 a.m. on August 17, 2025 (local time).



記者王佩翊／綜合報導

美國紐約市布魯克林區（Brooklyn）一間名為「城市品味」（Taste of the City Lounge）的夜店17日凌晨驚傳槍擊事件，造成3死9傷。而警方初步調查，槍手恐高達4人，而這起暴力事件疑似與幫派糾紛有關聯。

根據《美聯社》報導，該起槍擊案發生在17日凌晨3時30分左右，當時夜店內有人發生爭執，隨後爆發槍響。警方雖然尚未逮捕任何嫌犯，但初步判斷，有多達4人開槍。

這起夜店槍擊案也是紐約市近幾周內第二起重大槍擊事件。一名男子7月29日持槍闖入曼哈頓一棟辦公大樓，導致4人死亡、1人受傷。不過，紐約市警方指出，雖然近期發生數起重大案件，但今年截至目前的槍枝暴力事件總數，實際上較往年同期減少。

警察首長提許（Jessica Tisch）說明，這次事件的9名傷者正在醫院接受治療，傷勢均無生命危險。受害者年齡介於19歲至61歲之間。3名死者中，一名19歲男子當場死亡，另外2名男子分別為35歲及27歲，皆在送醫搶救後不治。

提許也再度強調，2025年的前7個月，紐約市槍擊案及受害人數雙雙創下新低紀錄。