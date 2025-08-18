　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普特使曝重大突破　普丁同意美歐給烏克蘭「類北約」保護傘

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲雙普會傳出俄烏停戰重大突破。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美俄「雙普會」後俄烏戰爭傳出重大進展，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）受訪時最新透露，雙方會談中，俄羅斯總統普丁已經同意由美歐提供烏克蘭「類北約」的安全保障，做為結束戰爭協議的一部分。

威科夫17日在《美國有線電視新聞網》（CNN）的美國國情（State of the Union）節目中透露，「我們爭取到的讓步是，美國可以提供『類似北約第五條』的保護，這正是烏克蘭想加入北約的主要原因之一。這是我們第一次聽到俄羅斯同意這點。」且普丁也同意「立法」，明文規定俄方不會進入烏克蘭或歐洲其他地方任何領土，來作為潛在停戰協議的一部分。

威科夫指出，這個重大突破，來自於川普與普丁在阿拉斯加的會談。他還強調，美國無權代表烏克蘭在領土問題上做出任何交換決定，必須由烏克蘭人自己決定。儘管普丁並未同意停火，川普仍稱會議取得「重大進展」，但未具體說明。

事實上，北約第五條規定，「攻擊一個成員國等同攻擊所有成員，必須集體防禦。」這也是普丁先前入侵烏克蘭的理由之一。這次雙普會提出「類北約」安全保障成為川普推動和平協議的關鍵之一。

▼北約第五條規定「攻擊一個成員國等同攻擊所有成員」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北大西洋公約組織，北約，NATO，北約總部，北約旗。（圖／達志影像／美聯社）

08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金曲男星癌症復發　緊急動刀
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內
「仙塔律師」正式拍片回擊了！

北美要聞川普普丁雙普會類北約北約俄烏戰爭烏克蘭

