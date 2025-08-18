川普特使曝重大突破　普丁同意美歐給烏克蘭「類北約」保護傘

▲雙普會傳出俄烏停戰重大突破。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美俄「雙普會」後俄烏戰爭傳出重大進展，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）受訪時最新透露，雙方會談中，俄羅斯總統普丁已經同意由美歐提供烏克蘭「類北約」的安全保障，做為結束戰爭協議的一部分。

威科夫17日在《美國有線電視新聞網》（CNN）的美國國情（State of the Union）節目中透露，「我們爭取到的讓步是，美國可以提供『類似北約第五條』的保護，這正是烏克蘭想加入北約的主要原因之一。這是我們第一次聽到俄羅斯同意這點。」且普丁也同意「立法」，明文規定俄方不會進入烏克蘭或歐洲其他地方任何領土，來作為潛在停戰協議的一部分。

威科夫指出，這個重大突破，來自於川普與普丁在阿拉斯加的會談。他還強調，美國無權代表烏克蘭在領土問題上做出任何交換決定，必須由烏克蘭人自己決定。儘管普丁並未同意停火，川普仍稱會議取得「重大進展」，但未具體說明。

事實上，北約第五條規定，「攻擊一個成員國等同攻擊所有成員，必須集體防禦。」這也是普丁先前入侵烏克蘭的理由之一。這次雙普會提出「類北約」安全保障成為川普推動和平協議的關鍵之一。

▼北約第五條規定「攻擊一個成員國等同攻擊所有成員」。（圖／達志影像／美聯社）

