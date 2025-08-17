賴清德：台灣應建置醫療、法律及金融三領域主權AI

▲總統賴清德今出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2023年底提出「主權AI」（Sovereign AI）的構想，以本國資料訓練，並在符合國家價值觀的情況下，由在地基礎設施支撐的國家級AI系統。總統賴清德今（17日）出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」時，也特別向在場醫界前輩及醫院院長、副院長們提到，台灣應建置主權AI，至少醫療、法律及金融三個領域應該要，盼未來在打造醫療的主權AI時，能獲得在場先進協助。

賴清德今日下午出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」時提到，期盼醫界除了醫療服務外，也能投入生醫領域。生醫領域也是國家發展的重要產業，如果醫界、生醫界、科技界三個領域串連起來，相信台灣生醫領域的發展，在國際上也同樣能成為國際矚目焦點。

賴清德指出，，最近在推動人工智慧新十大建設，要去迎接下一個世代的未來，讓台灣能更具競爭力，讓台灣能在進步中更加進步。其中，社會有志之士不斷地提出，台灣應該要有自己的主權AI，至少這三個領域應該要有，第一個是醫療、第二個是法律、第三個是金融，當然還有其他。

賴清德說，今天自己非常難得能跟這麼多醫界前輩、醫院院長及副院長共聚一堂，特別提出這樣的想法，「未來希望我們在打造醫療的主權AI的時候，能夠得到大家的協助」。