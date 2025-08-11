台中長髮女大鬧超商！櫃台砸酒瓶割傷店員　她到案竟喊「手滑」

記者趙蔡州／綜合報導

台中市36歲蔣姓女子10日凌晨前往南屯區一間超商買紅酒，過程中不滿店員沒有幫忙把紅酒裝袋，竟當場拿起紅酒朝櫃台怒砸，導致玻璃酒瓶瞬間破裂，店員也被噴濺的碎片割傷。蔣女10日晚間到案，因為心情差、喝酒喝太多，才會情緒失控罵店員，也不是故意要砸酒瓶，是不小心手滑了。

▲蔣女不滿店員不幫忙裝袋，竟把購買的紅酒砸向櫃檯。（圖／翻攝Threads）

回顧事件，台中市第四警分局南屯派出所10日凌晨0點多接獲報案，指稱南屯區河南路四段一間超商有民眾滋事，立刻派人前往處理。員警到場後，發現現場僅剩賴姓店員1人在場，但櫃檯有酒瓶碎裂，賴男左手掌也遭噴濺玻璃割傷，經治療後沒有大礙。

警方事後調查，發現鬧事是36歲蔣姓女子，蔣女當場進入超商購買紅酒，結帳時要求賴男將紅酒裝入購物袋，但賴男當時在忙其他事情，於是告知未提供裝袋服務，不料蔣女聽完後就情緒失控，先是將酒瓶怒砸到櫃檯上，後來又跑去拿了一罐啤酒，結帳後拉開罐口，朝賴男狂潑啤酒，接著才離開現場。

警方鎖定蔣女身分後，通知對方到案說明，蔣女10日下午現身派出所，供稱近日因朋友的事情心情不佳，當天發現家裡的酒喝完了，就走路到附近超商購買，因為店員沒有幫忙裝袋，才情緒失控做出脫序行為，酒瓶也不是故意砸的，是不小心手滑導致，全案訊後依傷害罪移送檢方偵辦。