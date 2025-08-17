最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

▲從餐飲百貨業到藥局店員都直呼，刺青客人好溝通又付錢豪爽。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名藥師分享，最喜歡接的客人其實是「滿身刺青、講話Local」的大哥類型，因為他們從不囉嗦，只要問題能解決就滿意，還常常出手大方。文章引來餐飲、飯店業同行認證，「刺青客人通常超客氣，付款乾脆」；不少人直言，別再用外表貼標籤，「看似兇悍的大哥，往往才是最懂禮貌的客人」。

一名藥師在Threads分享職場趣事，表示自己最喜歡接的客人類型不是穿得體面、講話客氣的，而是「滿手刺青，最好是全身；講話越local越好」的那種人。

原PO進一步解釋，這種客人通常很好溝通，不太愛聽專業的說明，基本上只要能解決他們的問題就好，而且「通常出手大方」。最後原PO還笑稱，接完帳後，都會忍不住向對方說聲「謝謝哥！」

文章一出，同行網友也認證回應，「完全認同，我在診所工作，我遇過身上有刺青的客人幾乎都很客氣，反而是一堆長輩超難搞」、「真的，在醫院上班我最喜歡這類型病人跟家屬了。對於治療都絕對遵守、如果偷懶不復健被抓到，他們還會很抱歉、對治療師也都超好超禮貌」、「我在診所工作也是，很多89都只問『可以解決嗎』，回答可以，對方 都直接付錢，不帶猶豫的」、「你商品都還沒拿好，這種大哥客人錢已經從口袋掏出來放在櫃檯等了，舒服」。

不僅如此，就連餐飲、百貨、飯店業也超愛「大哥級」的客人，「當過櫃姐，這種客人真的很好接，說要買給女友老婆幫搭配，豪爽付錢而且通常都現金」、「之前在高房價飯店待了幾年，最讓我印象深刻的幾個好客人也幾乎都是這種的，通常越大尾的越有禮貌+好相處，其實道理很簡單，因為他們都懂什麼叫做社會、人情世故」、「炸物店也是，最不耐煩沒禮貌的都是媽媽帶小孩的（一點榜樣都沒有），反而是長得兇悍的刺青客人最有禮貌，還會說謝謝辛苦了很忙齁」。