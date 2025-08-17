　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲從餐飲百貨業到藥局店員都直呼，刺青客人好溝通又付錢豪爽。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名藥師分享，最喜歡接的客人其實是「滿身刺青、講話Local」的大哥類型，因為他們從不囉嗦，只要問題能解決就滿意，還常常出手大方。文章引來餐飲、飯店業同行認證，「刺青客人通常超客氣，付款乾脆」；不少人直言，別再用外表貼標籤，「看似兇悍的大哥，往往才是最懂禮貌的客人」。

一名藥師在Threads分享職場趣事，表示自己最喜歡接的客人類型不是穿得體面、講話客氣的，而是「滿手刺青，最好是全身；講話越local越好」的那種人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步解釋，這種客人通常很好溝通，不太愛聽專業的說明，基本上只要能解決他們的問題就好，而且「通常出手大方」。最後原PO還笑稱，接完帳後，都會忍不住向對方說聲「謝謝哥！」

文章一出，同行網友也認證回應，「完全認同，我在診所工作，我遇過身上有刺青的客人幾乎都很客氣，反而是一堆長輩超難搞」、「真的，在醫院上班我最喜歡這類型病人跟家屬了。對於治療都絕對遵守、如果偷懶不復健被抓到，他們還會很抱歉、對治療師也都超好超禮貌」、「我在診所工作也是，很多89都只問『可以解決嗎』，回答可以，對方　都直接付錢，不帶猶豫的」、「你商品都還沒拿好，這種大哥客人錢已經從口袋掏出來放在櫃檯等了，舒服」。

不僅如此，就連餐飲、百貨、飯店業也超愛「大哥級」的客人，「當過櫃姐，這種客人真的很好接，說要買給女友老婆幫搭配，豪爽付錢而且通常都現金」、「之前在高房價飯店待了幾年，最讓我印象深刻的幾個好客人也幾乎都是這種的，通常越大尾的越有禮貌+好相處，其實道理很簡單，因為他們都懂什麼叫做社會、人情世故」、「炸物店也是，最不耐煩沒禮貌的都是媽媽帶小孩的（一點榜樣都沒有），反而是長得兇悍的刺青客人最有禮貌，還會說謝謝辛苦了很忙齁」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰脫了！難得解放比基尼　S曲線全看光
獨／淚崩！朴寶劍來台灣9年這點沒變　手寫信曝
郭台銘現身了！　頭髮全白近照曝光
快訊／墾丁往社頂方向公路坍方！「兩台車面積」崩了
櫻花妹整形中毒「動刀28次」！　超進化長相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處3點回應

眼睜睜看大人失去意識！山難2死8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

郭台銘現身了！上次給桿弟50萬　球友野生捕捉「白髮近況曝光」

看完深圳燈光秀！館長喊「我愛中國」：希望台灣也有，但目前缺電

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭：一堆人中

陸委會沒禁看中共閱兵「不用覺得自己很重要」　館長：我不重要嗎

快訊／8縣市高溫警示　台北社子飆37.3度

客運違規4年破萬件！最常「超速」　肇事毒駕評鑑照拿甲等

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處3點回應

眼睜睜看大人失去意識！山難2死8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

郭台銘現身了！上次給桿弟50萬　球友野生捕捉「白髮近況曝光」

看完深圳燈光秀！館長喊「我愛中國」：希望台灣也有，但目前缺電

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭：一堆人中

陸委會沒禁看中共閱兵「不用覺得自己很重要」　館長：我不重要嗎

快訊／8縣市高溫警示　台北社子飆37.3度

客運違規4年破萬件！最常「超速」　肇事毒駕評鑑照拿甲等

台南義消高空繩索訓練登場　強化專業救災應變能量

央行限貸3成下　嘉義市豪宅線首破4000萬

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處3點回應

從小診所到醫學中心！花蓮慈院39年一步一腳印　守護愛的初心

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！男優傻眼 齋齋苦笑：只有我這樣

E級JKF女郎啾啾才爆熱戀陳零九！公開喊話「跟對的人每次約會都是最棒的」

小薰脫了！難得解放比基尼「S曲線全看光」一轉身…背後整片挖空激辣

萊斯單場7打點、賈吉第39轟出爐　洋基火力全開12比8擊退紅雀

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣SALADY台灣首店選在高雄　必點菜單搶先看

【莫斯科見？】川普被普丁邀約笑回：我可能會被罵XD

生活熱門新聞

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

客備註「不給湯就拒收」　老闆娘回擊：一星也不怕

客備註「不給湯就拒收」　老闆娘回擊：一星也不怕

「不在乎你的一顆星評價！」一名老闆娘無奈分享，一位客人透過外送平台點了170元的麻辣鍋，卻在備註中要求多附醬料與高湯，還威脅若沒給就拒收。老闆娘本著善意打電話說明湯底成本問題，對方卻直接嗆聲「做生意很ㄎㄜˊ（小氣之意）」，讓她氣炸反擊「不尊重店家的客人，不會是我的客人！」

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

砸酒瓶割傷超商店員　她到案辯手滑

砸酒瓶割傷超商店員　她到案辯手滑

新莊行李箱屍案　死者背部「蜘蛛刺青」照曝

新莊行李箱屍案　死者背部「蜘蛛刺青」照曝

薯條現炸3分鐘！客喊「會害我被主管罵」　弟弟1句全場笑噴

薯條現炸3分鐘！客喊「會害我被主管罵」　弟弟1句全場笑噴

關鍵字：

刺青客人服務業藥師豪爽付款奧客

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面