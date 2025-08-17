金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

▲ 金正恩帶著妻女視察元山葛麻海岸觀光度假區。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩力推的觀光計畫「元山葛麻海岸觀光度假區」7月開幕，被喻為北韓版「貝尼多姆」（Benidorm），但外媒揭露，這座海濱度假勝地背後隱藏驚人的人權黑幕。據聯合國報告及當地知情人士透露，度假村建設過程中大量使用強制勞動，工人每天工時長達21小時，女工甚至遭受性侵害。

《Daily NK》報導，北韓政權在建設期間強徵青少年學生組成「突擊隊」，這些被稱為「志願者」的年輕人實際上根本沒有選擇權。聯合國強制勞動報告指出，民眾被迫加入突擊隊，否則將面臨逮捕或勞改營拘禁的威脅。

建設工程環境也十分惡劣，消息人士向《Daily NK》透露，勞動黨領導層「在嚴寒的1月、2月和3月動員工人，每天只讓他們睡3小時。」工人們在冰天雪地中幾乎不眠不休地工作，僅靠「臭味熏天的海帶湯、醃蘿蔔和黃玉米飯」果腹，營養不良問題嚴重。

女性工作者處境更加危險，聯合國報告援引一名女性證人說法指出，突擊隊長官會「騷擾」她們，「許多女性遭到性侵害」。且工人月薪微薄，「只夠買兩包香菸」。

▲ 北韓元山葛麻海岸旅遊區已於7月1日開幕。（圖／朝中社）

北韓專家馬登（Michael Madden）描述度假村「志願者」背負的繁重勞動，包括挖地基、搭建框架、粉刷、鋪路和搬運材料等工作，且「突擊隊隊員工資微薄，過去因沒有充足的糧食供應，還得偷當地居民的食物。」

度假村規劃主管及工地經理已在2019年因工程延宕被撤職，據馬登說法，他們此後音訊全無，很可能面臨降職、思想改造甚至槍決的命運。

如今這座度假村主要接待俄國遊客和北韓菁英階層，但遊客可能不知道，他們入住的「全新」飯店其實曾被街友當成臨時住所。2020年4月第三個完工期限過後，這座耗費血汗建成的度假村因新冠疫情幾乎廢棄數月。消息人士透露，當時荒廢的飯店被街友占據，「建築物到處都是糞便，與廁所無異，現在也充滿人類排泄物和生火留下的煤煙。」

元山本是導彈發射基地，飯店建設期間也仍持續發射火箭，而遊客帶來的觀光收入最終恐怕也將淪於此用途。北韓人權委員會執行主任斯卡拉托（Greg Scarlatoiu）呼籲遊客不要資助金正恩的「殺戮工具」，「來自觀光客的錢將流向政權認為攸關存亡的重要領域，包括維持金氏家族的財富、取悅核心菁英階層，以及開發核武、彈道飛彈等致命武器。」