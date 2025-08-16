　
大阪中之島公園變台灣夜市！　經典美食烤香腸、啤酒都來了

▲▼文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供）

▲文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪市議員石川博紀也抽空前去力挺。本週則是台灣經典美食大集合，首次參加的TIDA工業設計協會，將台灣製造的戶外烤肉爐帶到日本，並推出消費滿額兌換現烤香腸活動，吸引眾多民眾圍觀，讓中之島公園瞬間化身熱鬧的台灣夜市。

大阪市議員石川博紀抽空到現場共襄盛舉，他說a-We相當可愛，預計別著珍奶造型徽章前往台灣。而排在隊伍中第二位的日本朋友表示，a-We令他聯想到台灣，上週便鎖定文總攤位，將大部分周邊收入囊中，今天特地穿戴a-We帽子與娃娃前來排隊，把最後一塊拼圖「a-We扭蛋」補齊。他還直呼，今天最期待去台灣啤酒的攤位，更盛讚台灣啤酒比日本啤酒更好喝！

本週台灣經典小吃登場，包含滷肉飯、現煎蔥抓餅加蛋、涼麵加蛋、酥炸雞排等經典滋味；台灣啤酒也搬出最暢銷金牌啤酒與多款水果風味啤酒；台灣甜商店除了胡椒餅、鳳梨酥之外，更加碼販售招牌珍珠奶茶、氣泡飲、芒果汁等沁涼飲品。

▲▼文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供）

值得注意的是，現場台灣啤酒的攤位，成為炎炎夏日的熱門攤位。台啤表示，水果啤酒銷量不錯，尤以荔枝和芒果口味最受喜愛。今年台啤也帶來無酒精系列，讓大人小孩可以一同解渴，其中白桃烏龍和朝沁百香多開賣1小時左右即銷售一空。

全台最大原民選物品牌LiMA也分享，許多從台灣一路買到東京上野TAIWAN PLUS的日本朋友，今天也到現場大力支持，原民代表性圖騰、原民相關動物圖案的商品及原民食品都賣得很好，部分品項在開賣1小時後即完售。LiMA攤位特別掛上原民創意紙藝做成的台灣原民16族分佈圖，吸引不少日本朋友駐足欣賞。

珍品生活團隊將充滿台灣味的垃圾車文化搬進市集，透過趣味遊戲讓日本朋友們認識台灣人習以為常的日常情景，工作人員更特別打扮為清潔隊員的模樣，吸引許多人好奇目光。珍品生活分享，許多小朋友因為看到車子遊戲就跑進攤位，經團隊夥伴說明才知道是台灣的垃圾車文化。

文總表示，TAIWAN PLUS 2025 台日新風連續兩個週末，聚集了來自世界各地的民眾，透過設計、藝術、美食等多元形式，讓世界更加認識台灣，也讓旅日台灣人重溫熟悉的家鄉風景，共同感受台灣文化的熱情與魅力。活動即將進入尾聲，邀請大家把握明日最後一天，一起在中之島公園為這場台日交流盛會畫下最精彩的句點。

▲▼文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供）

▲▼文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供）

▲▼文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，大阪中之島公園變台灣夜市。（圖／文總提供）

