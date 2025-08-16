離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

記者唐詠絮／彰化報導

太誇張了！距離中秋節還有52天，彰化市知名蛋黃酥店「不二坊」今（16）日一早還沒開門，店外就出現超過50人的排隊人龍，隊伍從中正路主店面一路延伸到巷子裡。頂著35度高溫，排隊民眾汗如雨下，連路過的彰化市民都看傻眼：「農曆七月都還沒到，是在排什麼啦」?

▲彰化不二坊再現排隊人龍。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

上午9點不到，不二坊鐵門還緊閉，現場已排了30多人。一名從屏東來的阿伯滿頭大汗地說「來中部玩順便買啦！聽說這家最出名。」另一位女生則邊擦防曬邊抱怨「中秋節明明還那麼久，不懂為什麼現在就要排成這樣？」

▲網推黑手牌蛋黃酥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雖然外來客排隊搶買不二坊，但在地民眾則紛紛推薦自己的在地口袋名單，「新口味」皮酥餡香不膩口，「紀家」內餡濕潤度剛好，聰哥「黑手牌」蛋黃酥不僅好吃，老闆陳永聰更是一名大善人，經常扶弱濟貧。

不二坊蛋黃酥代購曾一盒喊到超過1,500元，網友在臉書熱議，直言不二坊是被觀光客炒紅的，但排隊亂象已讓附近居民不堪其擾。店家曾因排隊人潮擋住巷道遭檢舉，現在加派人員引導並在門口設櫃台消化人潮。





▲每到中秋節，不二坊就會出現排隊亂象，需要警方到場維持秩序。（圖／ETtoday資料照）