7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內，檢方已在彰化殯儀館解剖釐清死亡真相。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名林姓男子7月20日時，帶著7歲女兒陳屍在一處停車場內。然而，女童媽媽在為愛女準備火化時，竟發現她「舌頭和咽喉不見了」，日前經檢方解釋器官都還在體內，也同意將遺體運回彰化後，再進行修復、復位，但媽媽昨夜心痛發聲明，急盼能就地在台中東海殯儀館進行修復，讓女兒有尊嚴的走完最後一程，並決定8/20火化。

案發於7月21日凌晨，芳苑鄉一名林姓父親被發現與7歲女兒在車內雙雙身亡，檢方初步認定是一氧化碳中毒，檢察官會同法醫進行解剖以釐清死因。

家屬當時決定在8月4日火化，但化妝師前一天要為小妹妹整理最後容顏時，卻驚見「舌頭和咽喉不見了」，遺體還呈現詭異的綠色，女童媽媽當場崩潰，器訴「我女兒已經走得不明不白，現在連身體都不完整......」

對此，法醫解釋，舌頭部分因需化驗而切片取樣，剩餘部分連同咽喉一起被放回體內，為平息家屬疑慮，彰化地檢署與法醫同意，請女童媽媽能將遺體運回彰化殯儀館，重新將器官歸位。

然而，由於遺體已開始腐敗，家屬擔心若再搬動恐導致損傷加劇，並發聲明盼求檢方能直接在台中東海殯儀館進行修復，並決定於8月20日火化，19日將由專業修復師進行遺體修復，並全程拍照記錄，確保過程透明，讓女兒能尊嚴走完最後一程。

