　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內，檢方已在彰化殯儀館解剖釐清死亡真相。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名林姓男子7月20日時，帶著7歲女兒陳屍在一處停車場內。然而，女童媽媽在為愛女準備火化時，竟發現她「舌頭和咽喉不見了」，日前經檢方解釋器官都還在體內，也同意將遺體運回彰化後，再進行修復、復位，但媽媽昨夜心痛發聲明，急盼能就地在台中東海殯儀館進行修復，讓女兒有尊嚴的走完最後一程，並決定8/20火化。

案發於7月21日凌晨，芳苑鄉一名林姓父親被發現與7歲女兒在車內雙雙身亡，檢方初步認定是一氧化碳中毒，檢察官會同法醫進行解剖以釐清死因。

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍在一處停車場內。（圖／ETtoday資料照）

家屬當時決定在8月4日火化，但化妝師前一天要為小妹妹整理最後容顏時，卻驚見「舌頭和咽喉不見了」，遺體還呈現詭異的綠色，女童媽媽當場崩潰，器訴「我女兒已經走得不明不白，現在連身體都不完整......」

對此，法醫解釋，舌頭部分因需化驗而切片取樣，剩餘部分連同咽喉一起被放回體內，為平息家屬疑慮，彰化地檢署與法醫同意，請女童媽媽能將遺體運回彰化殯儀館，重新將器官歸位。

然而，由於遺體已開始腐敗，家屬擔心若再搬動恐導致損傷加劇，並發聲明盼求檢方能直接在台中東海殯儀館進行修復，並決定於8月20日火化，19日將由專業修復師進行遺體修復，並全程拍照記錄，確保過程透明，讓女兒能尊嚴走完最後一程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內。（圖／ETtoday資料照）

▲7歲女童媽媽為女兒死因存疑。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

竊車賊躲警「狂丟大鎖、抹布」闖快速道路　摔車撞斷肋骨被逮

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

快訊／國3汐止5車連環撞！遊覽車頭破洞、自小客爛毀　7人送醫

快訊／嘉義火燒車「烈焰濃煙狂竄」消防急灌救　自小客變廢鐵

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天找到了　已成冰冷浮屍

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

竊車賊躲警「狂丟大鎖、抹布」闖快速道路　摔車撞斷肋骨被逮

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

惡犬攻擊運動阿北！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲被咬爛畫面曝

快訊／國3汐止5車連環撞！遊覽車頭破洞、自小客爛毀　7人送醫

快訊／嘉義火燒車「烈焰濃煙狂竄」消防急灌救　自小客變廢鐵

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天找到了　已成冰冷浮屍

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

社會熱門新聞

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

即／台中大里汽車回收廠大火濃煙沖天

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

更多熱門

相關新聞

惡犬攻擊！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲破大洞

惡犬攻擊！議員救人「2腿狂噴血」　牛仔褲破大洞

彰化縣議員洪騰明昨(15日)在陪女兒練習機車路考時，竟遇上驚險一幕！附近民眾飼養的一隻猛犬「加納利犬」突然衝出狗籠，瘋狂攻擊一名正在運動的阿伯，洪騰明見狀立刻衝上前喝斥阻擋，沒想到自己也遭猛犬狠咬小腿，鮮血直流送醫，但他不顧傷勢，奮力壓制惡犬，才沒讓更多人受傷。事後飼主發文感謝洪騰明見義勇為，網友也大讚「真的是人民保母」。

彰化驚見「10公里」超低速限　真相曝光

彰化驚見「10公里」超低速限　真相曝光

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

妹領7萬理賠　兄拿「偷情筆記」逼她吐錢

未辦繼承登記！彰化4千多筆土地將標售

未辦繼承登記！彰化4千多筆土地將標售

關鍵字：

彰化芳苑解剖舌頭咽喉地檢

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面