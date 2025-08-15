楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

▲楊柳颱風橫掃台灣，留下一張引人遐想的風場氣象圖。（翻攝Reddit）

圖文／鏡週刊

楊柳颱風13日自台東太麻里一帶登陸，夾帶每小時191公里的強風，一路橫掃，短短數小時後從台灣海峽離境。不過它留給台灣的，除了滿地災情，還有一張「令人想歪」的風場氣象圖。如今這張圖已紅到國外，引發廣大討論。

楊柳颱風的風場圖在Reddit等外國論壇瘋傳，擁有690萬粉絲的IG帳號「Inside History」分享指出，楊柳導致1人失蹤、逾百人受傷、8,000多人撤離、近30萬戶停電。根據風場圖，可見兩團旋轉的暴風圈如雙球並列，中間的台灣宛如被夾擊，乍看之下真的很「屌」，畫面一出瞬間引爆網友歪樓。

▲楊柳颱風風場圖，看起來真的很「屌」。（翻攝Reddit）

貼文吸引超過4萬人按讚，有網友留言：「我的第一個想法，你的第一個想法，我們的第一個想法」「大家腦中都閃過同樣的畫面」「我不可能是唯一看到這個的人吧？」「不同國家，但被同一個念頭團結起來」「我看到照片馬上衝去看留言，果然沒有讓我失望」「留言區果然很好笑，大家都懂啦」。

還有人說：「這絕對是亞洲尺寸」「我聽說會有狂猛的暴雨，還有一大長條的雨柱」「好吧朋友們，看來我們永遠不會真的長大」「這是防災之餘的情色調劑」「這不是颱風，是18禁動畫預告片」「這路徑…對台灣有種說不出口的衝擊感」。



