逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

▲彰化地政處清查彰化有29億遺產尚未繼承。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今年逾期未辦繼承登記不動產將自8月15日起列冊管理15年，經地政處清查彰化縣目前有4,078筆土地、117棟建物未完成繼承登記，以公告土地現值估算，總價值高達29億元，列冊管理期滿後，將移請財政部國有財產署公開標售，呼籲相關繼承人儘速辦理繼承登記，避免喪失財產權益。

最常見未辦理繼承的狀況包含長輩過世未留遺囑，子女以為「住著就沒事」、繼承人分散各地子孫聯繫困難及共有產權家人喬不攏等等。彰化縣政府地政處表示，根據現行民法規定，繼承人的繼承權不分性別，均享有平等的財產繼承權利，僅日據時期的家產繼承制度有所例外。

▲彰化地政處呼籲繼承人快登記遺產。（圖／翻攝自地政處官網）

針對繼承人眾多、難以達成遺產分配共識或共同辦理登記的情況，地政處建議可依土地登記規則及民法繼承編相關規定，先由部分繼承人代表全體申請登記為公同共有，待各繼承人協商達成協議後，再辦理後續的產權分割登記。

地政處強調，此作法不僅能有效保障各繼承人產權，更可避免因登記逾期而面臨相關罰則，並提醒民眾如果收到地政事務所寄來的未辦繼承通知，應儘速向國稅局申請遺產稅後，向地政事務所申辦繼承登記。