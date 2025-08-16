詐欺犯拍片喊「判決書當履歷表」找到人了！　檢方要撤銷他的假釋

▲假釋詐騙車手（圖左）高調拍片談犯罪過程，雲林警方找到人了，檢方提報撤銷假釋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、趙蔡州／雲林報導

民眾黨立委黃珊珊15日質詢時，提到有車手假釋後竟在網路上教民眾如何詐騙，並聲稱自己的判決書可以當成履歷表，行政院長卓榮泰當即承諾，會請法務部將該個案找出來。雲林縣西螺警分局已通知當事人廖姓男子到案說明，並於15日以煽惑他人犯罪函送法辦，檢方也已提報撤銷廖男的假釋。

雲林地檢署15日表示，針對本署假釋附保護管束人廖男在網路平台講述犯下的詐騙經歷、聲稱賠償被害人只是為了假釋、想賺錢可以找自己等語，其言行公然挑釁被害人及社會，並有煽惑他人犯罪之嫌，警方已於13日通知廖男到案，並於15日以煽惑他人犯罪函送本署偵辦。

雲林地檢署指出，廖男正在保護管束期間，他們已叮囑對方應遵守法律，不得再重蹈覆轍，然而廖男不僅未知悔改，反而公然拍攝並發布內容惡劣、挑釁司法威信及社會良知之影片，態度囂張，視法律為無物，他們15日晚間已通知廖男到案接受複訊，後續也將依相關規定向法務部提報撤銷廖男的假釋。

廖男多年前因犯下詐欺案件，被法院判處6年5個月有期徒刑確定，入監服刑多年後，直到今年1月23日才假釋出獄，不料他出獄後卻在抖音大談自己的犯罪過程，他聲稱詐騙了26人，拿到的不法所得高達300多萬，但法院僅強制扣款7千多元。

廖男還在影片中透露，他原本根本不打算賠償半毛錢，詐騙拿到錢也早就花光光，只是為了爭取假釋才和被害人和解並償還部分款項，否則假釋申請將更困難，通常得服刑至刑期9成，他還炫耀判決書就是他的履歷表，若有人想「賺錢」可以找他。影片曝光後立刻引起網友撻伐。

行政院長卓榮泰15日到立法院進行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢時，立委黃珊珊就播放了廖男的抖音影片。卓榮泰表示，做出這種行為，若還放在社會上讓對方犯罪，真的不應該，會請法務部長把這個個案找出來。