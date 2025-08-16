　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

痣長在「6部位」最危險！　專家示警：小心變成致命皮膚癌

▲▼快檢查！這6個位置的痣可能變成癌症！。（圖／翻攝自SOHA）

▲專家提醒，痣如果長在容易摩擦的地方，很有可能會癌變。（圖／翻攝自SOHA）

記者王佩翊／編譯

幾乎每個人身上都會長痣，然而皮膚上的痣雖然常見，但如果長在特定部位，除了影響美觀，更可能隱藏著罹患皮膚癌的高風險。根據SOHA報導，專家特別點出6個部位，並指出，長在這些部位的痣容易因摩擦、潮濕或紫外線等因素而變異成惡性黑色素瘤，提醒民眾務必特別留意。

1. 腰部與下背位置

持續的摩擦與加壓是促使痣轉變為皮膚癌的重要因素，而腰部與下背經常被內衣、皮帶或緊身衣物擠壓與摩擦，加上出汗、積灰塵，就容易滋生細菌，因此癌變風險高。不僅如此，由於部位特殊，基本上很難靠自己觀察到。

2. 頸部

脖子與領口經常曝曬在陽光下，還容易被項鍊、衣領等摩擦，加上大多數人防曬時會忽略脖子，使得這個部位的痣容易受到陽光中的紫外線照射，容易在不知不覺中變成惡性黑色素瘤。

3. 手掌上的痣

由於日常中無意識地經常會抓握、摩擦，使得掌心的痣受到刺激。特別是指甲縫或指甲下的痣，往往不容易被發現，久而久之就可能惡化成黑色素瘤。

4. 腳底

長時間走路、跑步的壓力與鞋子的摩擦，加上汗水與潮濕，使得腳底與足弓的痣成為高危險區域。且因為很難被發現，常常被忽略，導致痣癌變的機率大幅增加。

5. 生殖器

生殖器周遭的皮膚較脆弱，由於長時間被衣物包覆，經常處於潮濕且有細菌的狀態，只要坐下或躺下就容易產生摩擦。不僅如此，因為位置特殊自己很難檢查，一旦長痣，癌變風險相對更高。

6. 頭頂或頭皮

頭頂經常曝曬在紫外線下，加上綁頭髮、戴帽子或抓頭皮，都會造成額外刺激。但因為頭皮不易觀察，往往被忽略，成為隱形的高風險區。

專家建議，正常的痣多為圓形、直徑小於8毫米，顏色均勻且表面平滑，不會感到疼痛或搔癢。但若出現快速變大、邊緣不規則、顏色不均、表面粗糙、甚至流血或潰爛等異常狀況，就要特別小心，必要時務必就醫。

08/15 全台詐欺最新數據

才罹大腸癌！她隔年「又確診另1癌」　醫嘆：要切一半了

才罹大腸癌！她隔年「又確診另1癌」　醫嘆：要切一半了

一名75歲奶奶因貧血進行腸胃鏡檢查確診大腸癌「已快造成腸阻塞」，同時在胃鏡底下又發現腺瘤性息肉，已有細胞病變的跡象，當時醫師強烈建議要手術切除，但她深怕「開完大腸又開胃」身體恐撐不住。不想連續開刀、想先養好病體，怎料過了1年後再回診，原先的胃息肉已長到3倍大，已惡化為癌症，最後只能進行半胃切除手術。

肝癌1危險因子「30%台灣人都有」！醫：像顆隱形炸彈

肝癌1危險因子「30%台灣人都有」！醫：像顆隱形炸彈

4成黑色素癌確診即晚期　台大醫揭皮膚觀察5重點

4成黑色素癌確診即晚期　台大醫揭皮膚觀察5重點

陳文茜「黑色素癌第4期」！醫：死亡率超高　長5種痣小心

陳文茜「黑色素癌第4期」！醫：死亡率超高　長5種痣小心

額頭痘痘一直不消　女1年後確診皮膚癌

額頭痘痘一直不消　女1年後確診皮膚癌

