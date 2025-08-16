情侶吵架男「彈簧刀抵胸口」　19歲女友搶刀誤拍...害噴血慘死

▲桃園情侶吵架，奪刀時男被刺身亡。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名19歲林姓女子與羅姓男友半夜吵架，羅男手持彈簧刀揚言自殺，林女上前奪刀並拉扯，過程中不慎刺中羅男左胸，造成心臟受銳器所傷大量出血，經送醫不治身亡。全案經桃園地院審理，法官依林女犯過失致人於死罪，處1年2月。全案還可上訴。

判決指出，林女和羅男為男女朋友，兩人於去年2月28日深夜1時，在租屋處爆發口角，羅男情緒激動，拿著彈簧刀揚言自殺，林女上前拉扯，導致彈簧刀不慎刺入羅男左胸，造成羅男肺損傷、左心室破裂、吐血等傷害，左胸至少出血800毫升，送醫急救後，因心臟銳器傷大量出血、窒息，當天深夜2點多就不治身亡。林女也被檢方依過失致死罪嫌起訴。

林女在警詢、偵查時供稱，當時羅男左手持刀反握，刀刃朝向心臟，她想上前奪刀，但羅男拒絕，因此兩人都握著刀並搶奪推擠，過程她看到刀子劃破羅男心臟位置的羽絨外套，她以為只有劃破外套，便放開手，轉身拿手機想打給羅男的表哥，隨後卻看到羅男歪著腰低頭，一直扶著旁邊的椅子，她連忙打119，並依照救護人員指示，拿毛巾幫忙止血。

審理時，林女又翻供，表示當時刀子只有劃破羅男的外套，沒有碰到他的身體，她轉身打電話，回頭看見刀子已經在羅男心臟的位置。林女的律師則說，羅男趁林女轉身打電話，自行把刀插入自己的胸口。

不過法官認為林女改變說法，卻沒有提出供述前後歧異的具體理由，且羅男表哥也證稱，林女交保後回家當晚，曾對他表示，她和羅男兩人吵架，羅男是她意外去「拍」那把刀捅到的，因而法官不採信林女的翻供。

法官指出，羅男身上刀傷長7公分，刺入深度約11公分，因表層傷口長度較長，可見有割和刺入的動作，符合林女供稱和羅男互相奪刀、互相推擠等情形，且該彈簧刀的刀刃最寬處約1.9公分，若是羅男自己刺的，並不會出現長達7公分的傷痕，判定該傷口非自戕，而是林女在拉扯時不慎刺入，導致羅男不治身亡。

法官審酌，林女犯後自首，雖後來又更改證詞，但自首仍有效力，給予她減刑，兼衡林女國中肄業、在夜市工作、家境勉持，還要撫養1名未成年子女等情，依她犯過失致人於死罪，處1年2月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995