夜間公園驚見「半透明警察」！　3D投影竟讓犯罪率驟降22%

▲首爾警察在公園引入3D警察，成功降低犯罪率。（圖／翻攝首爾中央警察署部）

記者吳美依／綜合報導

南韓首爾一座公園引入「3D全息投影警察」，每晚7時至10時「現身執勤」，成功讓周邊犯罪率降低22%。不過，「虛擬警察」以半透明姿態，現身深夜公園的畫面，讓人忍不住聯想起靈異故事，也引發網友熱議。

《中央日報》報導，中洞第3號公園引進的「3D全息投影警察」，由專業全息投影公司製作，不僅比例與真人等高，還會在播報完語音訊息「本區已設置監視器，暴力等緊急情況發生時，警方將即時應對」之後消失，成功震懾犯罪行為。

首爾中部警察署數據顯示，「中部安全公園計畫」成效驚人，安裝前（2023年10月至2024年5月）與安裝後（2024年10月至2025年5月）相比，公園周邊案件數量驟降22%。

該計畫由中部警察署、中區廳公園綠地課、數位政策課跨部門合作建置，考量到該區域酒醉暴力與酒後滋事案件頻傳，特別選在這裡率先試辦。

中部警察署長安東鉉表示，該裝置「已成為提升市民安全感，對違規行為產生心理嚇阻效果的智慧治安設備」，未來也將持續擴大結合AI技術的犯罪預防措施，打造市民安心的公園環境。

不過，儘管「虛擬警察」站姿筆直，英氣凜然，在夜間投影的效果之下，卻呈顯半透明的模樣，意外引發鄉民熱議，「確定只降了22%嗎？不是100%不敢犯案嗎？」、「犯罪率下降，但死亡率應該上升了吧？」、「難怪犯罪率下降，犯人都嚇死了。」